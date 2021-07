¿Cansado de las mismas apps en tu iPhone? Hoy te traemos la lista de los juegos para celulares con sistema iOS más descargados de la semana según la aplicación App Annie, tanto gratis como de pago. Todos los videojuegos que aparecen en esta lista se pueden descargar a través de la App Store.

Minecraft es el juego de pago que más se han descargado los usuarios del sistema iOS durante la semana del 12 al 18 de julio, mientras que el juego gratis más bajado es Streamer Life! En cuanto a los juegos con mayor recaudación que más han descargado los usuarios está Roblox.

MÁS INFORMACIÓN: Los juegos para iPhone más descargados de la semana del 12 al 18 de julio

Los juegos para iPhone de pago más descargados han sido Heads Up!, My Child Lebensborn y Bloons TD 6. Por otra parte, Run Rich 3D, My Talking Angela 2 y Roblox fueron los juegos gratuitos para celulares con sistema iOS más descargados de la semana.

Juegos gratis

Streamer Life! - RUBY OYUN VE YAZILIM DANISMANLIK Run Rich 3D - Voodoo Mi Talking Angela 2 - Outfit7 Limited Roblox - Roblox Corporation Belt It - Recep Cekmen Battle Music Full Mod - ONESOFT GLOBAL PTE. LTD. Block’em All - Rollic Games Count Masters: Crowd Runner 3D - Tap2Play LLC Fidget Trading 3D: Fidget Toys - MagicLab Arrow Fest - Rollic Games

Roblox.

Juegos de pago

Minecraft- Mojang Heads Up! - Warner Bros. My Child Lebensborn - Sarepta Studio AS Bloons TD 6 - ninja kiwi Geometry Dash - RobTop Games AB Monopoly - Marmalade Game Studio Grand Theft Auto: San Andreas - Rockstar Games True Skate - True Axis Plague Inc. - Ndemic Creations Papa’s Freezeria To Go! - Papa’s Freezeria To Go!

Minecraft

Juegos que más han recaudado

Roblox - Roblox Corporation Pokémon GO - Niantic, Inc. Candy Crush Saga - King Genshin Impact - miHoYo Limited Garena Free Fire - Rampage - Garena International I Private Limited Homescapes - Playrix Call of Duty: Mobile - Activision Publishing, Inc. Coin Master - Moon Active State of Survival Walking Dead - KingsGroup International AG Dragon Ball Z Dokkan Battle - Bandai Namco Entertainment Inc.