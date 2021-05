Hoy te traemos la lista de los diez videojuegos para smartphones Android más descargados de la semana en Estados Unidos según el sitio web App Annie, tanto gratis como de pago. Todos los juegos que aparecen en esta colección se pueden descargar a través de la Play Store.

MÁS INFORMACIÓN: Los 10 juegos para Android más descargados de la semana del 3 al 9 de mayo

Minecraft es el juego de pago que más se han descargado los usuarios de Android durante la semana del 10 al 16 mayo, mientras que el juego gratis más popular ha sido Slice It All! En cuanto a los juegos con mayor recaudación encabeza la lista el juego Garena Free Fire - The Cobra.

Los juegos para Android de pago más descargados han sido Monopoly, Bloons TD 6, Evertale, Geometry Dash y Terraria. Por su parte, Hair Challenge, Bounce and collect, Paper Fold y Fidget Toys 3D - Fidget Cube, AntiStress & Calm fueron los juegos gratuitos Android más descargados de la semana.

Juegos gratis

Slice It All! - VOODOO Hair Challenge - Rollic Games Bounce and collect - VOODOO Paper Fold - Good Job Games Fidget Toys 3D - Fidget Cube, AntiStress & Calm - Fidget Dev Catwalk Beauty - Create Better GameS Rob Master 3D - Alictus Bridge Race - Supersonic Studios LTD The Superhero League - Lion Studios BallRun2048 - KAYAC Inc.

Hair Challenge.

Juegos de pago

Minecraft - Mojang Evertale - ZigZaGame Inc. Bloons TD 6 - ninja kiwi Geometry Dash - RobTop Games Monopoly - Board game classic about real-estate! - Marmalade Game Studio Terraria - 505 Games Srl Stardew Valley - Chucklefish Limited Grand Theft Auto: San Andreas - Rockstar Games Five Nights at Freddy’s - USA LLC Ultimate Custom Night - Clickteam USA LLC

Minecraft.

Juegos de mayor recaudación

Garena Free Fire - The Cobra - GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED Coin Master - Moon Active Candy Crush Saga - King Roblox - Roblox Corporation Pokémon GO - Niantic, Inc. Homescapes - Playrix Township - Playrix Lords Mobile: Kingdom Wars - IGG.COM State of Survival: The Walking Dead Collaboration - KingsGroup Holdings Bingo Blitz™️ - Bingo Games - Playtika Santa Monica