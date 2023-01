La mayoría piensa que Mensajes de Google es una aplicación poco utilizada, ya que gran parte de los usuarios prefieren comunicarse a través de WhatsApp, claro está, sin embargo, la referida plataforma de comunicación instantánea perteneciente a Google no solo sirve para enviar mensajes de texto SMS, sino también para chatear utilizando el protocolo RCS (Rich Communication Services), un mecanismo de mensajería que te permite compartir archivos multimedia como por ejemplo: fotos, videos, documentos, etc.

Además, Mensajes de Google ya supera las mil millones de descargas a la fecha, según el registro de la Google Play Store de Android. Sin duda es una aplicación que se encuentra en constante desarrollo y crecimiento, pues ahora decidieron añadir la confirmación de lectura o el doble check azul al mismo estilo de WhatsApp, ¿Quieres saber cómo habilitar esta herramienta? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

El truco para habilitar el doble check azul en Google Message

Todas las nuevas funciones de Google Message primero pasan por el programa de prueba o versión Beta, no te preocupes que más adelante te diremos cómo obtenerlo. Es necesario destacar que un check significa que tu mensaje ha sido enviado con éxito, pero el receptor todavía no tiene conexión a internet; el doble check quiere decir lo mismo, pero esta vez tu contacto ha recibido el mensaje; por último, el doble check de color azul indica que han leído tu mensaje, si no lo han respondido es porque lo ignoraron.

Además, también agregarán el cifrado de extremo a extremo en los chats grupales, un mecanismo de seguridad para que solo tú y las personas con quienes conversas sean los únicos capaces de leer, ver o escuchar todo lo que se envían, ni siquiera Mensajes de Google tendrá acceso al contenido. Por último, la aplicación te permitirá tener un perfil, el cual podrás configurar para que decidas quién lo visualizará, “todos”, “tus contactos” o “solo tú”. Sigue los pasos para obtener la beta:

Primero, haz clic en el siguiente enlace para que seas derivado a la Google Play Store.

para que seas derivado a la Google Play Store. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Convertirme en verificador”.

Luego, oprime la opción denominada “Instala la versión pública” (de Mensajes de Google ).

). Listo, ahora chatea con tus amigos y sabrás si te han leído o no. En caso no te aparezca la función, espera un poco porque se está expandiendo paulatinamente por todo el mundo.

¿Por qué china ha prohibido el uso de WhatsApp?

En China no es posible chatear por WhatsApp ni con la ayuda de una VPN (Red Privada Virtual), la cual te ofrece una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como Internet, destacó el portal tecnológico “La Sexta”.

Es importante aclarar que en el año 2017, WhatsApp sí se podía utilizar en China, todo cambio tras aumentar las restricciones que se comparten por internet y cuando se implementó el “Gran Cortafuegos” o “Proyecto Escudo Dorado”, un mecanismo de ciberseguridad e iniciativa que supone la censura y vigilancia de Internet a cargo del Ministerio de Seguridad Pública de la Republica Popular China.

Seguro te estarás preguntando, ¿Qué aplicación remplaza a WhatsApp? la app de mensajería de China es WeChat, y no solo sirve para enviar o recibir mensajes, sino que también es posible realizar llamadas, videollamadas y otras funciones para comunicarte con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo.