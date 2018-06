Mundial Rusia 2018: ¿Cuántos datos necesito para ver un partido completo en mi smartphone?

La fiebre del Mundial Rusia 2018 hará que los hinchas deseen ver todos los partidos desde donde estén, sea en el trabajo, en el transporte público o en plena calle. Lo que sin duda ocurrirá es que muchos se vean tentados a ver un partido completo por el smartphone .



La pregunta cae por sí sola: ¿cuántos datos necesito para visualizar un partido completo en mi móvil? La respuesta no es sencilla, pues depende de la resolución del video.



Un video en streaming pueden ser de cuatro tipos según la capacidad de la señal. Tenemos los de baja calidad (240p y 320p), calidad SD (480p), calidad HD (720p y 2K) y UHD (4K).



Un partido dura aproximadamente 90 minutos (suponiendo que no hay tiempo suplementario ni penales), por lo que haciendo un cálculo según la descarga de MB por minuto llegamos a la siguiente conclusión:



Un partido en baja calidad = 450 MB

Un partido en calidad SD = 1.05 GB

Un partido en calidad HD = 1.35 GB y 2.25 GB

Un partido en calidad UHD = 10.8 GB



Demasiados datos, ¿verdad? Mejor busca una red WiFi con buena señal para visualizar el partido sin problemas en caso no tengas un plan adecuado de Internet .

