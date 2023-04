Durante la pandemia, el uso de servicios digitales y formas de entretenimiento en casa se incrementó, incluyendo las plataformas de streaming. Aunque estas plataformas son una opción segura para disfrutar de contenido en línea, también se han convertido en un objetivo atractivo para las campañas maliciosas. Según Kaspersky, en Latinoamérica, aproximadamente el 80% de los usuarios ya están suscritos a alguna de estas plataformas, lo que aumenta el riesgo de amenazas para los usuarios.

Tanto Netflix como Amazon Prime, Disney Plus, HBO, entre otras plataformas ofrecen la oportunidad de buscar contenidos según su estado de ánimo, gustos o edad. Son espacios muy seguros, excepto cuando los usuarios filtran datos sensibles por error. Si tus planes del fin de semana incluyen un buen maratón de series o películas, los expertos de Kaspersky señalan varias ciberamenazas relacionadas con los servicios de entretenimiento y ofrecen sus recomendaciones para que puedas protegerte:

Tips de seguridad para tu plataforma de streaming

Ojo con las páginas apócrifas. Para poder utilizar alguno de estos servicios, debes crear una cuenta registrando datos personales y bancarios. Es muy común que los ciberdelincuentes diseñen sitios web falsos de plataformas de streaming para robar esta información de potenciales suscriptores, sus cuentas y dinero.

Comprueba la veracidad de las páginas, revisando detalles importantes como faltas de ortografía en el nombre del sitio web, calidad en las imágenes o el candado en la dirección web en la barra de búsqueda.

¡Cuidado con los correos fraudulentos! Los ciberdelincuentes envían correos electrónicos falsos a nombre de compañías de streaming reconocidas pidiendo actualizar los datos de pago, táctica con la que pueden robar grandes cantidades de dinero. Si no estás suscrito a ningún servicio es más fácil que puedas identificar que se trata de una estafa.

Evita hacer clic en algún enlace recibido por correo electrónico. Es mejor ingresar la dirección de sitio web oficial de la plataforma que utilizas manualmente en tu buscador o accede desde la app verificada.

Gratis no es sinónimo de seguro. Hay series, películas o programas que son exclusivos de cada compañía, por lo que si no estás suscrito a cierta plataforma no podrás acceder a ellos. Esto puede llevarte a buscar los contenidos en páginas no oficiales y gratuitas, pero ojo, en muchas ocasiones estos sitios piden descargar algún software adicional o solicitarte un pago previo para poder verlos, resultando en una estafa. Algo similar sucede cuando se acerca el estreno de una serie o película popular y encuentras sitios que te ofrecen verlos antes de su lanzamiento oficial. Es muy tentador, pero brindar acceso gratis o anticipado a los contenidos es una de las tácticas de fraude más comunes para robar datos personales y bancarios. Evita sitios web no oficiales y utiliza alguna solución de ciberseguridad que protege tu identidad, aplicaciones y operaciones bancarias, además de mantener tus credenciales de acceso seguras y a mano.

“Una para todos” no aplica para las contraseñas. Es común que los usuarios utilicen la misma contraseña en diferentes sitios web, redes sociales o cuentas de correo electrónico, y las plataformas de streaming no son la excepción. En caso de que haya una filtración de datos personales de tus cuentas y contraseñas, éstas podrían terminar en la Darkweb o en manos de otra persona que podría iniciar sesión e incluso cambiar tus accesos, sin problema alguno.

Utilizar claves de acceso diferentes para todas tus cuentas, así como un administrador de contraseñas para que te las recuerde es lo ideal.

