Netflix en Android permitirá modificar la sección “Seguir viendo”

¿Eres de los que disfrutan de Netflix en tu teléfono Android? Pues te contamos que la plataforma de video streaming ofrecerá la posibilidad de eliminar series de la fila “Seguir viendo”.

Hasta la fecha, Netflix no permitía la configuración de la fila “Seguir viendo” directamente desde el móvil Android, mostrando así la portada de series que probablemente has abandonado hace meses o años.

Netflix lanzará en las próximas semanas una nueva actualización que mejorará la experiencia de los usuarios de Android para eliminar una serie o película de la fila “Seguir viendo".

Ten en cuenta que Netflix se actualiza por oleadas, por lo que tendrás que esperar la nueva función hasta que llegue a tu región. Si en tu aplicación no aparece el icono de los tres puntos sobre la serie o película es que aun no has recibido la última actualización.

Netflix y Pokémon

Netflix busca competir cara a cara con Disney Plus. Mientras que la marca del ratón apuesta por exclusivas, la competencia busca cerrar nuevos acuerdos comerciales para la emisión de nuevos programas. Pokémon llegará a Netflix muy pronto.

Hace solo unas semanas, se estrenó en Netflix la película de animación 3D de Mewtwo y ahora han anunciado que los nuevos capítulos del anime de Ash Ketchum. Se trata de un acuerdo con The Pokémon Company para emitir las siguientes temporadas.