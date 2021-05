Netflix lleva un buen tiempo en el mercado, por lo que ya podemos hablar de las películas originales más taquilleras hasta la fecha. Sin duda, el ranking es un buen recurso para los planes del fin de semana en casa.

Lo que sí queda claro en la lista de Netflix es que los suscriptores adoran las películas de acción. Extraction, protagonizada por Chris Hemsworth y dirigida por Sam Hargrave, lidera el podio con 99 millones de espectadores, seguido por Bird Box (89 millones) y Spenser Condifential (85 millones).

Otra tendencia en Netflix son las películas dedicadas al fandom. Podemos ver a The Old Guard, protagonizada por Charlize Theron (adaptación de un cómic) en la lista, así como Army of the Dead de Zack Snyder.

Veamos ahora la relación completa de las películas originales de Netflix más taquilleras hasta la fecha.

Extraction (99 millones de espectadores)

(99 millones de espectadores) Bird Box (89 millones)

(89 millones) Spenser Confidential (85 millones)

(85 millones) 6 Underground (83 millones)

(83 millones) Murder Mystery (83 millones)

(83 millones) The Old Guard (78 millones)

(78 millones) Enola Holmes (76 millones)

(76 millones) Project Power (75 millones)

(75 millones) The Midnight Sky y Army of the Dead (empatadas con 72 millones)

NETFLIX | Apuesta por los videojuegos

El medio The Information reportó que la plataforma de streaming ahora pondría toda su atención en otro medio de entretenimiento: los videojuegos. No a través de series interactivas sino a un modelo similar a Apple Arcade y Google Stadia.

¿Te imaginas que cuente con un apartado exclusivo para streaming de videojuegos? Por lo pronto, habrá que esperar el anuncio oficial esta nueva apuesta de Netflix. Por lo pronto, seguirá apostando por series de animación basadas en videojuegos como Resident Evil: Infinity Darkness, Castlevania o Dota’s: Dragon Blood.

