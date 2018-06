El catálogo de Netflix cuenta con material para todos los gustos. Ya sean películas, series o documentales, siempre hay algo que nos llamará la atención.



Actualmente Netflix apuesta por la creación de su propio contenido exclusivo, evitando así el pago de derechos a productoras para colocar su material en el catálogo. Por esta razón ya contamos con un buen número de material exclusivo de Netflix como para hacer un ránking interesante.



Aquí vamos con la lista de las mejores series de Netflix en toda su historia. Si no aparece tu favorito, cuéntanos cuál es en la caja de comentarios.



5. House of Cards



Un despiadado político no se detendrá ante nada en su afán por conquistar Washington D. C. en este drama político ganador de premios Emmy y Globos de Oro.



4. Orange is the New Black



Esta serie que ganó premios Emmy —de la creadora de Weeds— relata la historia de una neoyorquina de clase media que termina pagando con la cárcel un pecado de juventud.



3. The Crown



Drama sobre las rivalidades políticas y los romances acaecidos durante el reinado de Isabel II, así como de los eventos que moldearían la segunda mitad del siglo XX.



2. Master of None



En esta comedia galardonada, Dev intenta impulsar su carrera como actor y su vida amorosa con la ayuda del más ecléctico grupo de amigos.



1. Making a murderer



Este thriller, rodado durante 10 años, sigue a un exculpado que, mientras expone la corrupción de la policia, acaba siendo sospechoso de un nuevo crimen.