Netflix anunció que la serie The Witcher es una de las más populares de la plataforma y ya está en camino el estreno de la temporada 2. Por supuesto, la comunidad ya no puede esperar a conocer la apariencia de los personajes.

Hace solo horas, la plataforma compartió vía Twitter imágenes de la actriz Freya Allan como Ciri. Todo parece indicar que ya ha comenzado su entrenamiento como bruja en la nueva temporada.

Pues ahora, Netflix comparte a Anya Chalotra en su interpretación de Yennefer. “Ella usó todo su poder y el campo de batalla ardió. Entonces desapareció, pero Yen volverá", se lee en el anuncio de la plataforma.

Curiosamente, Yennefer parece ser prisionera de alguien luego de la batalla de Sodden Hill contra las tropas nilfgaardianas. Por lo pronto, no se sabe si su objetivo en la temporada 2 seguirá siendo buscar su fertilidad.

The Witcher no cuenta con fecha oficial de estreno pero se cree que se estrenará en el primer tercio del 2021. “No tenemos aún una fecha de lanzamiento prevista para la temporada 2, pasado 2021. No queremos acelerar el proceso, no beneficia a nadie.”, comentó la directora Hissrich en Reddit.