No cabe duda que Nintendo tiene un año complicado por delante. Cuenta con títulos importantes que debe poner a la venta, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom o Metroid 4, mientras que los rumores indican que ya estaría en desarrollo una nueva consola que reemplazará a la Nintendo Switch.

Por el momento, la compañía se ha centrado en el anuncio de los siguientes títulos que llegarán este año a la Switch en la conferencia online Nintendo Direct. El evento se llevó a cabo el 8 de febrero de forma online y estos fueron los juegos destacados.

Todos los anuncios del Nintendo Direct de febrero de 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

“Te aguarda un épico viaje en el que recorrerás las tierras y los vastos cielos de Hyrule en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch. Crea tu propia aventura en este mundo donde el límite es tu imaginación”.

Pikmin 4

“¡Los Pikmin regresan para emprender otra gran misión en Pikmin 4 para Nintendo Switch! Estos diminutos seres, similares a las plantas, habitan un misterioso planeta. Hazlos crecer, arráncalos del suelo y dales órdenes mientras recorres a su lado este nuevo mundo”.

Samba de Amigo: Party Central

“Ha llegado la hora de mover el esqueleto en el escenario con este vibrante juego rítmico. ¡Samba de Amigo: Party Central es el gran regreso de Amigo y compañía!

¡Coge las maracas y baila 40 temazos de los géneros más populares del mundo, con más canciones que se lanzarán como contenido descargable tras el lanzamiento!”.

Sea of Stars

“Sea of Stars cuenta la historia de dos Niños del Solsticio que combinan los poderes del sol y de la luna para realizar magia de eclipse, la única fuerza capaz de repeler a las monstruosas creaciones de un malvado alquimista conocido como El Fleshmancer”.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

“Cada OJ influye en tus unidades de diversas maneras y todos poseen su propia habilidad, que puede cambiar el curso de la batalla. ¿Quieres medirte al enemigo cara a cara o prefieres realizar acciones desde una distancia prudente? ¡Elige el OJ que mejor se adecúe a tu estilo de juego!”.

Metroid Prime Remastered

“¡Vuelve a meterte en la piel de la cazarrecompensas Samus Aran en Metroid Prime Remastered! Esta clásica aventura en primera persona ha sido actualizada para Nintendo Switch”.

Mega Man Battle Network Legacy Collection (14 de abril)

(14 de abril) Minecraft Legends (18 de abril)

(18 de abril) Omega Strikers (27 de abril)

(27 de abril) TRON: Identity (a lo largo de abril)

(a lo largo de abril) Etrian Odyssey Origins Collection (1 de junio)

(1 de junio) Disney Illusion Island ( 28 de julio)

28 de julio) Master Detective Archives: RAIN CODE (30 de junio)

(30 de junio) Harmony: The Fall of Reverie (junio 2023)

(junio 2023) Ghost Trick: Phantom Detective (mitad de 2023)

(mitad de 2023) Baten Kaitos I & II HD Remaster (mitad de 2023)

(mitad de 2023) Fashion Dreamer (2023)

(2023) DECAPOLICE (2023)

