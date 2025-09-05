La búsqueda de un smartphone que combine estilo, resistencia y tecnología tiene un nuevo protagonista: el OPPO Reno14 F 5G. Con este lanzamiento, la marca fortalece su presencia en el mercado peruano y reafirma su compromiso de revolucionar la gama media. El moderno dispositivo se caracteriza por su diseño inspirado en la tendencia Mermaidcore, la capacidad de grabar videos en 4K bajo el agua y el innovador Flash Pro AI con sistema de doble lámpara, que redefine la experiencia fotográfica en condiciones de baja luz.

El Reno14 F incorpora el exclusivo diseño Sirena Iridiscente, desarrollado mediante el proceso OPPO Glow de múltiples capas que generan un efecto prismático y colorido único. Esta propuesta, inspirada en la estética Mermaidcore, refleja la luz en tonalidades cambiantes, evocando la magia del océano y transmitiendo un estilo moderno y vibrante.

Su perfil ultradelgado de 7.69 mm y un peso de apenas 180 gramos hacen que el Reno14 F sea uno de los smartphones más livianos de su categoría. Los bordes planos y el acabado ergonómico aseguran un agarre cómodo durante el uso prolongado, sin comprometer la resistencia estructural. Así, combina ligereza con durabilidad, ofreciendo un dispositivo práctico para la vida diaria.

Fotografía avanzada con sensor Sony, Flash Pro AI y modo acuático

En el apartado fotográfico, el Reno14 F integra un sensor principal Sony IMX882 de 50MP con estabilización óptica (OIS), capaz de ofrecer retratos nítidos, colores balanceados y reducción de reflejos mediante inteligencia artificial. La configuración se complementa con una cámara ultra gran angular de 8MP y una cámara frontal de 32MP, lo que permite capturar imágenes versátiles en diferentes escenarios.

El dispositivo incorpora el nuevo Flash Pro AI con sistema de doble lámpara, especialmente diseñado para ofrecer una excelente iluminación a corta distancia. Este flash dual proporciona un 100% más de brillo hasta a 1 metro, permitiendo destacar los detalles incluso en condiciones de baja luz. Al activar el Modo Flash, los usuarios obtienen imágenes con un efecto llamativo y tridimensional, garantizando retratos y selfies con un acabado profesional.

Oppo Reno 14 F llegó al Perú. (Foto: Oppo)

A esto se suma el modo Fotografía Bajo el Agua, que habilita la captura de fotos y videos sumergidos sin necesidad de una funda especial. Los usuarios pueden grabar en resolución de hasta 4K a profundidades de hasta 2 metros durante un máximo de 30 minutos, lo que abre nuevas posibilidades creativas en viajes, actividades al aire libre o simples momentos de diversión.

Pantalla inmersiva y potencia con inteligencia artificial

La experiencia visual está garantizada gracias a una pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas FHD+, que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1,400 nits y profundidad de color de 10 bits. Este panel permite disfrutar de juegos, streaming y redes sociales con fluidez, mientras que tecnologías como Adaptive Tone y Splash Touch aseguran una visualización cómoda en distintas condiciones de luz o incluso con las manos mojadas.

En su interior, el Reno14 F 5G incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1, construido en 4nm, que proporciona un 35% más de rendimiento en CPU y un 30% en GPU frente a la generación anterior. Junto con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, ofrece fluidez incluso en multitarea intensiva. Además, el sistema de refrigeración dual ultradelgado mantiene la temperatura estable durante largas sesiones de juego o uso intensivo.

Energía de alto nivel con batería de 6000mAh y carga rápida

El Reno14 F 5G integra una poderosa batería de 6000mAh, diseñada para ofrecer hasta dos días de autonomía con un uso promedio. Esta capacidad elimina la preocupación por la carga constante y permite disfrutar del dispositivo sin interrupciones, incluso en actividades de alta demanda como videojuegos o reproducción continua de video.

Para complementar su autonomía, la tecnología de carga rápida 45W SUPERVOOC™ asegura una recarga completa en solo 79 minutos. Con apenas 10 minutos de carga, el dispositivo puede ofrecer más de 7 horas de llamadas o reproducción musical. Esto convierte al Reno14 F en un smartphone ideal para quienes valoran la productividad y la conectividad constante.

Oppo Reno 14 F llegó al Perú. (Foto: Oppo)

Disponibilidad y colores

El OPPO Reno14 F 5G ya se encuentra disponible en Perú a través de la OPPO Store y operadores locales. Llega en dos versiones exclusivas: Azul Ópalo, con diseño Aura Degradado que realza los reflejos de luz, y Verde Luminoso, con un marco reflectante que genera un efecto dinámico y distintivo. Ambas propuestas refuerzan la filosofía de OPPO de unir tecnología con estilo.

Con este lanzamiento, OPPO fortalece su portafolio en el mercado peruano, ofreciendo un dispositivo que combina diseño innovador, fotografía avanzada con Flash Pro AI de doble lámpara, autonomía superior y resistencia certificada, consolidando así su posición como referente en el sector móvil. Para obtener más información, visita: https://www.oppo.com/pe/