La gigante tecnológica Microsoft desarrolló las dos plataformas de correos electrónicos conocidas como Hotmail y Outlook: la primera comenzó sus operaciones el 4 de julio de 1996; por otra parte, la segunda empezó a funcionar desde el 19 de febrero de 2013, aquí comenzó la migración obligatoria de cuentas “Hotmail” a la nueva interfaz denominada “Outlook”.

Como se recuerda, Hotmail fue el primer servicio para compartir correos electrónicos de todo tipo, no solo textos, sino también fotos, videos, documentos, etc., por supuesto fue mejorando de manera paulatina. En la actualidad, si colocas la dirección “www.hotmail.com” en el navegador de tu preferencia, serás derivado a la página “www.outlook.com”, no obstante, todavía se pueden crear nuevas cuentas con el clásico “@hotmail.com”.

Aunque es injusto hacer una comparativa entre ambas plataformas, ya que Outlook se lanzó después para reemplazar a Hotmail, la primera en mención ha sido renovada y ahora te brinda un espacio de almacenamiento totalmente seguro y encriptado; sin embargo, muchos usuarios desean conocer sus principales diferencias y desde Depor las explicaremos a continuación.

Estas son las diferencias entre Hotmail y Outlook

La principal diferencia es la interfaz de la página web, Hotmail se había quedado con un aspecto retro y Outlook es más moderna.

Aunque ambas funcionan en la misma página web desde el año 2012, Outlook llegó a funcionar en aplicaciones para los dispositivos iOS y Android, Hotmail no.

Además, también se creó un software o programa para computadoras, Hotmail se quedó en página web.

Outlook reforzó la seguridad tras cifrar o encriptar los correos electrónicos.

Finalmente, Outlook cuenta con una versión premium e incluso te brinda acceso gratuito a la versión de Office para navegadores.

Como puedes apreciar, Outlook es muy superior a Hotmail en cuanto a diseño y funciones.

