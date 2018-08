Luego de unos meses llenos de acción gracias al Mundial Rusia 2018 , tenemos dos opciones: enfocarnos en el fútbol local o apostar por la ficción y las extraordinarias historias del ámbito deportivo. Si eliges la segunda alternativa, te contamos que hay películas, series y documentales basados en esta temática que puedes ver ONLINE GRATIS.

Si no sabes dónde ver películas en streaming , revisa la siguiente lista con las mejores páginas legales para ver este contenido de manera sencilla, segura y legal. Existen muchas páginas que podrían llenar tu computadora de virus o mucho peor, dejar tus datos personales al descubierto por intentar ver films ilegales que vulneran los derechos de autor.

Es por eso que en este artículo te presentaremos una lista de las mejores webs en Internet para ver películas deportivas de manera completamente seguras, sin tener miedo de encontrarte publicidad engañosa o pagar algún servicio de pago como Netflix o HBO Go.

¡Ojo! El balón pie no es la única disciplina deportiva que inspira miles de historias, deportes como el tenis, baloncesto, atletismo, béisbol, cricket, golf, boxeo, lucha libre, kárate, hípica, automovilismo, fútbol americano, billar, ajedrez, natación, esquí, alpinismo son el centro o parte de grandes películas.

1. NETFLIX

Netflix es la plataforma streaming más popular y aunque requiere un pago mensual, te ofrece un mes gratis de prueba, tiempo en el que podrás disfrutar de todas las películas, series, documentales y demás producciones que están en su catálogo. Para ello solo necesitas crear una cuenta, ingresar tus datos, incluido una tarjeta de crédito o débito, y comenzar a disfrutar de los beneficios. Para evitar pagar el monto mensual tienes que cancelar tu suscripción antes de los 30 días.

Además de clásicos como Shaolin Soccer, películas sobre fútbol, básquet, box, y más disciplinas deportivas podrás ver documentales y series como 21 Thunder, drama canadiense creado por Adrian Wills, Riley Adams y Kenneth Hirsch.

21 Thunder se centra en los jugadores estrellas de la sub-21 de fútbol de la ficticia Academia Montreal Thunder (Video: CBC)



2. AMAZON PRIME



Amazon Prime Video incluye contenido original como The Man in the High Castle y Mozart in the Jungle, entre otras series populares y por supuesto una gran variedad de películas, las cuales puedes descargar en tu iPhone, iPad, tablet o dispositivo Android. Puedes acceder a un mes gratis y a un descuento por los primeros seis meses.

En este servicio streaming podrás encontrar películas como Los reyes del fútbol, series como Campo de estrellas, Once , producción argentina de Disney. Además, podrás ver documentales e incluso reality shows.

Revancha es una película de deporte y drama estadounidense de 2015, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jake Gyllenhaal y Rachel McAdams (Video: The Weinstein Company)

3. HBO GO



La cadena de televisión cuenta con un servicio de streaming qué llegó a Latinoamérica como HBO GO. Aunque no tiene la misma popularidad que Netflix te permite acceder a varias películas, incluso al poco tiempo de su estreno en los cines, y a sus series originales: Game of Thrones, Big Little Lies, Westworld, entre otras. Además, podrás ver algunos documentales deportivos.

Si bien este servicio tiene un costo mensual, puedes acceder a la plataforma gratis por un mes. Los pasos que debes seguir son los mismos mencionados para Netflix.

4. TUBI TV



Tubi TV es una plataforma streaming donde puedes ver películas comerciales de manera gratuita y legal. Su catálogo incluye películas de productoras como MGM, Lionsgate, Paramount, entre muchas otras. Para acceder a esta web no es necesario crear una cuenta y puede filtrar los contenidos por su calificación en Rotten Tomatoes.

Esta página ofrece varios de títulos de documentales relacionados con el mundo del deporte, por ejemplo, Amazing, Birn the ships, Roughnecks, A fishting change.

5. POPCORNFLIX



Popcornflix es un sitio de streaming que transmite películas independientes y de la distribuidora Screen Media Ventures. Actualmente es uno de los más populares en Estados Unidos, con un catálogo que también incluye series de televisión, sin embargo, restringe algunos de sus títulos dependiendo de tu ubicación geográfica. Pero puedes eludir estas trabas con un acceso VPN.

Además, de alguna película y documental deportivo Popcornflix te ofrece series como Ultimate combat experience, protagonizada por Mike Stidham y Johnny Riche.

6. MOVISTAR PLAY



Movistar Play te permite acceder a su catálogo de series, películas, documentales, y TV en vivo, si eres cliente Movistar podrás acceder gratis a la plataforma: Aunque dependiendo del servicio que tengas contratado (celular, internet, cable) tendrás acceso a más canales de TV.

100 años de futbol Brasil, Lucha libre Aaa , Campeones, La era Gareca desde que llegó a ser DT de Perú , son algunos de los títulos que podrás encontrar en Movistar Play.

I am Bolt es un documental biografico co-dirigida por Benjamin Turner y Turner Gabe (Video: UPHE Content Group)

7. CLARO VIDEO



Este servicio de suscripción y alquiler en línea ofrece una variedad de películas, series, documentales y conciertos. Si tienes un plan Max Internacional o servicios fijos con internet desde 4 Mbps tendrás Claro Video por 24 meses totalmente gratis.

En Claro video también podrás encontrar una interesante variedad películas, series y documentales con temática deportiva.

8. CRACKLE



Crackle es un servicio de streaming de video multiplataforma de Sony Networks con un catálogo rotativo de películas y series, que incluye alguna sobre deportes. La categoría de terror incluya una amplia lista de cintas de miedo. Para acceder a ellas gratis solo necesitas crear una cuenta, sin embargo, los anuncios pueden llegar a ser un problema.

9. KANOPY



Esta página es gratuita y libre de anuncios, pero para registrarte es necesario una tarjeta de una biblioteca local, o library card. Kanopy fue originalmente fundada en 2008 en Australia como una herramienta educativa, ahora pone a tu disposición más de 30,000 películas a través de sus asociaciones con más de 200 bibliotecas públicas. Aquí podrás encontrar un gran número de películas de horror.

Aquí podrás encontrar varios documentales centrados ene disciplinas deportivas.

10. HOOPLA



Hoopla es gratis, pero al igual que la anterior requiere que tu biblioteca este asociado a la página, y así podrás pedir prestada cualquier película de terror y tendrás 72 para mirarla. Además de filmes de horror tiene una amplia gama de géneros, desde películas africanas de los años 70 y 80 hasta una selección de filmes familiares.

¿CÓMO VER ONLINE GRATIS LOS CONTENIDOS DE Netflix?



Aunque no lo creas, realmente puede accederse a los contenidos originales de la compañía de forma gratuita, sin ninguna trampa por medio, con mecanismos ofrecidos o permitidos por la misma compañía para que te suscribas con el tiempo.

1. EL MES GRATIS

​

Desde su masificación, Netflix ofrece el primer mes de su servicio de forma gratuita. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma.

Para suscribirte recuerda que debes ingresar una tarjeta de débito o crédito.



2. LA CONTRASEÑA COMPARTIDA



El método más popular para ver Netflix GRATIS es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Quién no se sumergió en Netflix por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio – claro, una vez que ese familiar o amigo cambie la contraseña.

3. LOS CONTENIDOS EN TV



Muchos no lo saben, pero los contenidos de Netflix también pueden verse en algunos canales de cable ONLINE GRATIS, aunque mucho tiempo después de su lanzamiento en la plataforma. Por ejemplo, Paramount Channel emite Orange Is the New Black y House of Cards, dos de las series originales más populares de la compañía de streaming. No es un medio perfecto, pero es uno al fin y al cabo.