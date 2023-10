Faltan pocos días para disfrutar del partido entre Perú y Chile por las Eliminatorias al Mundial 2026. Los hinchas de toda la nación tendrán que ingeniárselas para estar pendiente del partido y no todos tienen la suerte de estar en casa para la hora del certamen deportivo. Habrá quienes vean el partido a través del smartphone y, los que quizá tengan un poco más de suerte, podrán recurrir a la tablet para gritar cada gol como se debe.

Los expertos de Huawei compartimos los siguientes consejos para maximizar la autonomía y los cuidados básicos de la batería de tu tablet. Ten en cuenta estos datos para que tu dispositivo esté óptimo para toda la campaña de las Eliminatorias.

Cómo ver los partidos de las Eliminatorias en tu tablet

No cierres constantemente las aplicaciones: muchas veces se cree que cerrar las aplicaciones continuamente, ayuda a ahorrar batería porque así ya no se ejecutan en segundo plano. Sin embargo, pasa totalmente lo opuesto, a menos en aquellas apps que se usan de manera repetitiva. Es decir, si usas varias veces la app de Word, pero la cierras cada vez que dejas de usarla, se consume más batería cuando se vuelve a abrir, que solo pasándola de segundo a primer plano.

Desactiva la ubicación si no la necesitas: a diferencia de los smartphones, el uso del GPS en las tablets puede no ser fundamental, por lo que si utilizas el dispositivo para tareas de ofimática, edición de fotos o navegación a internet, puedes desactivar el GPS para ahorrar energía.

Ajusta el brillo y tasa de actualización: la pantalla es uno de los elementos que más consume energía. Por ende, entre mayor es el brillo y la tasa de refresco, mayor será el consumo de batería durante el uso. Pero para no afectar a tu experiencia, lo mejor es dejar que la tablet ajuste este parámetro con base en la luz ambiental y el tipo de aplicación que estás utilizando. Para ajustar el brillo en pantalla ve a Ajustes > Pantalla y brillo > Automático. Para establecer la tasa de actualización automática ve a Ajustes > Pantalla y brillo > Frecuencia de actualización de pantalla > Dinámica. Si no utilizas o no te interesa usar apps a 120Hz, puedes elegir la opción “Estándar” para ahorrar energía, ya que la tasa de actualización siempre será de 60Hz.

Gestiona las aplicaciones de inicio: otra opción a la que puedes recurrir para ahorrar algo de batería es a la gestión de aplicaciones, es decir, controlar manualmente las que se pueden ejecutar en segundo plano, las que pueden ser iniciadas por otra app, o las que incluso se ejecutan cuando enciendes la tablet. Si vas a Batería > Gestor de inicio, podrás establecer qué apps se abrirán automáticamente, cuáles pueden ser iniciadas por otras apps, y cuáles se pueden mantener ejecutándose en segundo plano. Puedes quitar todas las opciones de las apps que utilizarás muy poco.

Desconecta la tablet de la red: aunque la conexión a Internet será fundamental para su uso, puedes exprimir la autonomía activando una opción que te permite desconectar la tablet de la red cuando bloqueas la pantalla. Esta opción es recomendable cuando vas a dejar de usar el dispositivo por un tiempo considerable, por ejemplo, más de una hora. Para activarla debes ir a Ajustes >Batería > Más ajustes de batería y desactivar la opción “Permanecer conectado cuando el dispositivo está en modo de suspensión”.

Evita el modo de máximo rendimiento: activar este modo consume mucha más batería y hace que el calor del dispositivo también aumente, por lo que úsalo solo cuando sepas que podrás conectar la tablet a la corriente eléctrica si lo necesitas.

Activa el modo de ahorro de energía: este modo permite exprimir al máximo la autonomía desactivando y/o limitando varias funciones, por ende, es recomendable activarlo solo cuando sabes que pasarás un largo periodo de tiempo sin la posibilidad de cargar la tablet. Para activarlo ve a Ajustes > Batería > modo de ahorro de energía. Tanto en este modo, como en el de Máximo rendimiento podrás ver un estimado del tiempo que bajará o aumentará la autonomía cuando los actives. Aunque recuerda que esta cifra irá cambiando con el uso, sobre todo al activar el de máximo rendimiento.

¿Cómo evitar el desgaste de la batería?

Utiliza el cargador original: la compatibilidad es clave para que se ajuste el voltaje y la corriente de carga para ofrecer una carga más rápida y eficiente con base en el dispositivo y porcentaje de carga. Utilizar un cargador genérico y de mala calidad podría ocasionar daños graves a la batería y al dispositivo en general.

Activa la carga inteligente y la capacidad de batería inteligente: La carga inteligente es una función que permite a la tablet aprender sobre tu rutina de carga, esto con la finalidad de que no llegue al 100% de su capacidad de manera continua, pues lo que hace es que una vez que la batería llegó al 80% de su capacidad, la carga se detiene, posteriormente calcula el tiempo que tardará en llenar ese 20% restante y comenzará a cargar el dispositivo nuevamente más adelante para que cuando el usuario lo desconecte la batería ya tenga el 100% de carga.

Otra función similar es Capacidad de batería inteligente, que hará que la batería se termine de cargar cuando esté cerca de su capacidad máxima real, es decir, llegando a este punto dejará de cargarse. La “desventaja” es que puede impactar en la autonomía al ofrecer menos tiempo de uso, la ventaja es que su vida útil se alargará.

Cuida la temperatura de carga: el calor es un enemigo de la batería, y aunque es imposible que no se genere calor durante la carga o el uso, es recomendable que no cargues el dispositivo cerca de fuentes de calor, o en el caso del verano, con el sol pegando directamente a la tablet.