Un hecho bastante inusual ocurrió en la Play Store, la plataforma en donde podemos descargar aplicativos móviles para Android; pues hace poco, Google detectó un conjunto de aplicaciones que estaban infectadas por un virus “Malware”, lamentablemente, ya muchos usuarios habían descargado e instalado estas apps en sus teléfonos celulares. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

Antes de informarte acerca de los aplicativos infectados, es necesario que sepas qué es un Malware. El Malware es un virus informático y el término surge de la combinación de dos palabras: “Malicioso” (Mal) y “Software” (Ware).

Estos son capaces de ingresar a cualquier dispositivo al momento de descargarnos programas o aplicaciones infectadas. Cuando se apoderan de nuestro equipo ya sea computadora, portátil, Smartphone o tableta, este virus lo ataca, infecta y espía, perjudicando su normal funcionamiento. Lo primero que presenciaremos es la lentitud de nuestro dispositivo y posteriormente perderemos su control.

En palabras simples, el objetivo del Malware es acceder al control de tu equipo a través de otro dispositivo que se encuentra a distancia, generalmente es usado por los ciberdelincuentes para robar datos personales como cuentas bancarias, números de tarjeta, contraseñas e incluso dinero.

Según información del portal web “Computer Hoy”, Google Play Store actuó inmediatamente cuando detectó estas irregularidades y eliminó de su lista de descarga las siguientes aplicaciones:

Auxiliary Message

Fast Magic SMS

FreeCamScanner

Super Message

Element Scanner

Go Messages

Travel Wallpapers

Super SMS

RECOMENDACIONES

Aunque estas aplicaciones infectadas de “Malware” han sido eliminadas para siempre de la Play Store, todavía hay usuarios que no han desinstalado los mencionados aplicativos de su Smartphone, o bien porque no lo saben o porque no creen venga con algún tipo de virus informático; por ello, “Computer Hoy” recomienda desinstalar inmediatamente estas apps, a fin de que los ciberdelincuentes no tengan más acceso a nuestra información personal.

Es verdad que la Play Store de Android es un sitio bastante confiable, sin embargo, cada vez que te instales una aplicación a través de esta plataforma, primero debes fijarte en la valoración (estrellas) o comentarios de los usuarios que ya han tenido experiencia con la app.

También se sugiere instalar algún tipo de antivirus para detectar cualquier programa malicioso. Uno de los mejores antivirus es AVAST Mobile Security, Eset nod32, Kaspersky, entre otros. Finalmente, se advierte no instalar aplicativos crackeados en otros sitios a excepción de la Google Play.