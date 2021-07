¿Eres de las personas que continúa jugando a Pokémon GO ? En la actualidad la aplicación propia de Niantic y Nintendo cuenta con miles de seguidores quienes salen a las calles para poder completar la tan ansiada Pokédex además de enfrentarse con demás entrenadores.

Como sabrás, en Pokémon GO existen ciertas criaturas que solo aparecen en algunos continentes, por ejemplo, están Mr. Mime, Tauros, Kangashkan, Kecleon, entre otros. ¿Te has topado con uno de ellos cuando has viajado?

Ahora se ha puesto de moda Heracross, un pokémon de tipo bicho que ha llegado al juego con la segunda generación hace algunos años. Sin embargo, conseguir un ejemplar era casi imposible a menos que residas en América del Sur.

Ahora Pokémon GO, como parte de su evento Pokémon GO Fest 2021 ha decidido regalarte a Heracross y así poder capturar a varios de ellos e incluso obtener un variocolor o shiny. ¿Cómo se hace? Aquí te lo contamos.

CÓMO CAPTURAR A HERACROSS EN POKÉMON GO

En la actualidad Pokémon GO está desarrollando 24 desafíos a nivel mundial. Uno de ellos es poder enfrentarte a Heracross. Para ello simplemente realiza lo siguiente:

Deberás esperar en un gimnasio a que aparezca un huevo de nivel 3. Cuando este eclosione podrás no solo capturar a Heracross, sino también poder obtener un ejemplar variocolor o shiny.

Conoce cómo poder capturar a Heracross en Pokémon GO si no vives en Latinoamérica. (Foto: MAG)

Entre las criaturas que también se posarán en los gimnasios están Unknown, un personaje que en pocas ocasiones aparece en el juego. Si no lo tienes registrado, pues aprovecha el evento temporal.

El segundo de estos eventos, llamado Ultrabonus Parte 2: Espacio, se celebrará desde el viernes 6 de agosto hasta el martes 17 de agosto.