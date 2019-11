¡Empieza un evento que muchos no se querrán perder y dura una semana! Pokémon GO nuevamente está dando un campanazo antes de que finalice el año. Primero organizaron un evento por el Día de la Comunicad, luego otro donde diversos miembros del Team Rocket GO tomaron la ciudad, y ahora se encuentra Terrakion en los raids del nivel 5.

Por una semana, arrancando el 27 de noviembre hasta el martes 3 de diciembre, Pokémon GO llevará a cabo su nueva actividad denominada Festival de la Amistad. ¿De qué se trata? Conoce cuáles son las recompensas.

El objetivo de esta semana es que puedas realizar mucho más intercambios con tus mejores amigos que tienes en el videojuego para smartphone. Por ello Niantic habilitó que todos los usuarios puedan hacer hasta dos intercambios especiales con cualquier persona.

De igual forma, necesitarás solamente la mitad de polvos estelares para ejecutar la transferencia.

Este es el mensaje por el Festival de la Amistad en Pokémon GO. (Foto: Niantic)

Por otro lado, Pokémon GO también aumentará la tasa de aparición de familias de Pokémon en estado salvaje y en tareas de investigación. Esto quiere decir que tendrán más posibilidad de atrapar a criaturas como Nidoran macho, Nidoran hembra y sus evoluciones.

Asimismo, como última notificación de los creadores del juego, mencionan que habrá un aumento de ataque en incursiones con tus amigos, para que así puedas derrotar el raid bastante rápido.

“Celebra el espíritu de la familia y la amistad con el primer Festival Amistad de la historia de Pokémon GO”, indica un mensaje enviado por Niantic en todos los celulares del mundo.