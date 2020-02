De esta forma podrás derrotar a todos los que se te enfrentar en la nueva Liga del videojuego. Pokémon GO se ha logrado convertir en uno de los juegos que no solo ha generado mayores ingresos a Niantic, sino que se ha ido transformando en una franquicia que no tiene cuándo acabar. En la actualidad se espera que la app celebre el evento del Día de San Valentín, pero también se encuentra realizando algo bastante novedoso.

Durante algunas semanas Pokémon GO habilitó lo que serían las Batallas Liga GO, las mismas con las que puedes batallar con cualquier persona de todo el mundo y en tiempo real.

En la actualidad el videojuego llega con una nueva forma de pelear, se trata de la Liga Ultra y tiene como objetivo enfrentarte con los usuarios y sus criaturas más poderosas, incluyendo los legendarios.

De esta forma podrás ganas la Liga Ultra Ball de Pokémon GO. (Foto: Pokémon)

Para poder ganar las recompensas, deberás ganar entre 1 a 5 batallas, cada una de ellas te brindará sorpresas siempre y cuando elijas bien a cada uno de tus tres Pokémon.

Si quieres ganar la Liga Ultra, entonces deberás usar uno de estos Pokémon fuertes. Según la web PvPoke, estos son los mejores pokémon más utilizados por los usuarios en la Liga Ultra de Pokémon GO, los cuales te servirán para que armes un sorprendente equipo.

Giratina (Tanto en su forma original como modificada)

Mew

Registeel

Regirock

Machamp

Creselia

Swampert

Mewtwo (Tanto en su forma acorazada como la normal)

Gliscor

Pokémon GO: los mejores pokémon para vencer a Tornadus

Tipo Roca

Rampardos con Antiaéreo y Avalancha.

Terrakion con Antiaéreo y Avalancha.

Aerodactyl con Lanzarrocas y Avalancha.

Rhyperior con Antiaéreo y Roca Afilada.

Tyranitar con Antiaéreo y Roca Afilada.

Eléctrico

Raikou con Impactrueno y Voltio Cruel.

Magnezone con Chispa y Voltio Cruel.

Electivire con Impactrueno y Voltio Cruel.

Zapdos con Impactrueno y Rayo.

Golem Alola con Voltiocambio y Voltio Cruel.

Manectric con Rayo Carga y Trueno.

Jolteon con Impactrueno y Rayo.

Melmetal con Impactrueno y Rayo.

Porygon-Z con Rayo Carga y Electrocañón.

Hielo