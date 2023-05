Seguimos con las versiones alternativas de WhatsApp. Hay usuarios que prefieren estos servicios de terceros y ajenos al sistema de mensajería de Meta por las funcionalidad que ofrecen, pero siempre hay un riesgo de filtración de datos. En esta oportunidad, WhatsApp Aero ha ganado popularidad en las búsquedas de Google y aquí te contamos cómo puedes instalarlo en tu smartphone.

Lo primero que debes saber de WhatsApp Aero es que una modificación no oficial de la aplicación de mensajería WhatsApp. Es una versión modificada (basada en el código original de la popular app) que ofrece características adicionales y personalización avanzada.

Ventajas de WhatsApp Aero

Personalización avanzada: WhatsApp Aero permite cambiar temas, ajustar la apariencia de la interfaz de usuario y personalizar varios aspectos de la aplicación según tus preferencias.

Funciones adicionales: esta versión modificada de WhatsApp puede incluir funciones que no están presentes en la versión oficial, como la capacidad de ocultar el estado en línea, desactivar los ticks de lectura, descargar estados de otros usuarios, entre otras.

Ten en cuenta que al ser una versión modificada, WhatsApp Aero no es oficial y no es respaldado por WhatsApp. Esto significa que puede haber riesgos de seguridad como la descarga de malwares o vulnerabilidades que permitan el filtrado de contenido. Además, el uso de modificaciones no oficiales de WhatsApp supone una violación a los términos de servicio de WhatsApp, lo que se sanciona con la suspensión de la cuenta.

Cómo descargar WhatsApp Aero

Descargar el archivo APK de WhatsApp Aero desde una fuente confiable en Internet ( enlace a EspacioAPK ). Asegúrate de obtenerlo de una fuente segura para evitar versiones modificadas maliciosas.

). Asegúrate de obtenerlo de una fuente segura para evitar versiones modificadas maliciosas. Antes de instalar el APK, asegúrate de habilitar la opción “Fuentes desconocidas” en la configuración de seguridad de tu dispositivo Android. Esto te permitirá instalar aplicaciones de fuentes que no sean la tienda oficial de Google Play.

Una vez habilitada la opción “Fuentes desconocidas”, busca el archivo APK de WhatsApp Aero en tu dispositivo y ábrelo para iniciar el proceso de instalación.

Sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Es posible que se te solicite otorgar permisos adicionales a la aplicación durante el proceso.

