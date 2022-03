A la hora de comprar un nuevo celular, hay quienes valoran características del teléfono inteligente como la cámara, diseño de moda o especificaciones avanzadas, mientras que otros se preocupan por una buena batería que asegure largas horas de uso. Si tienes un móvil Android de seguro te pasó alguna vez que tu celular se puso muy caliente sin motivo aparente, pero la realidad es que el sol le dio directamente. Aquí te explicamos por qué no debes exponerlo a temperaturas extremas y qué hacer.

El exceso de calor puede incidir negativamente en el rendimiento o el hardware del Smartphone. Si bien este dispositivo necesita de electricidad para funcionar y esta genera calor, hay momentos en que no está conectado al tomacorriente pero igual se sobrecalienta hasta el punto que no se puede tocar. Esto resulta un problema serio y que acortará su vida útil.

Por qué el celular se calienta en exceso

Una de las causas es que cuando ejecutas aplicaciones y no las cierras, los componentes internos de tu celular pueden seguir trabajando. Para ello se recomienda siempre cerrar una app ni bien la termines de utilizar, de lo contrario el inconveniente y las altas temperaturas pueden aparecer nuevamente.

Deja reposar tu celular en caso notes una extrema calentura, incluso algunos celulares te brindan un mensaje para que paralices el uso del smartphone por lo caliente que se encuentra.

Otra posible causa de que tu smartphone se caliente rápido es que tenga un malware o virus que haga problemas dentro de tus archivos.

Un detalle es que cuando uses el brillo máximo de tu celular, también notarás que se pone tibio. La recomendación es siempre usar el brillo automático para que los píxeles disminuyan su iluminación.

Por qué no debe exponerlo a temperaturas extremas

Adquirir un smartphone de última generación no siempre resulta económico, por lo que hay que cuidarlo y mantenerlo por mucho tiempo en las mejores condiciones. Es por eso que las temperaturas extremas no son lo mejor, pues suelen dañar a cualquier equipo electrónico, por lo que no resulta aconsejable dejarlo dentro del auto en un día caluroso o sobre la toalla mientras se está en la playa. Esto también daña la pantalla táctil y la batería se agota más rápido.

“Los celulares ya se calientan de por sí, entonces si lo aumentamos con fuerzas externas, puede averiar muy fuertemente el rendimiento de la batería del celular. Si tu celular está muy caliente, deja de usarlo y llévalo a un lugar con sombra”, indican los especialistas de OPPO, marca de dispositivos inteligentes.

En este sentido, también aconsejan no exponer la vida útil de la batería utilizando siempre accesorios originales y no descargarla por completo al punto que el equipo se apague, pues esto “podría ocasionar un daño grave debido a que el celular pasa a un estado de descarga profunda”.

