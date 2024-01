Hasta que se hizo justicia. ¿Se acuerdan del Batterygate? En 2017, Apple tuvo la “genial idea” de mejorar la experiencia de los usuarios ralentizando los iPhones antiguos de por aquel entonces. Las demandas colectivas no se hicieron esperar y las autoridades estadounidenses acordaron el pago de más de 300 millones de dólares en 2020 en benificio de los usuarios, y recién ahora los afectados están recibiendo el pago de armadas por 92 dólares.

No creas que cualquiera puede recibir la compensación de Apple. Las autoridades determinaron que solo los residentes de Estados Unidos que hayan poseído un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus o iPhone SE con iOS 10.2.1 o posterior, y un iPhone 7 o iPhone 7 Plus con iOS 11.2 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017 podrán ser indemnizados por la compañía solo si presentaron su reclamo hasta el pasado octubre de 2020. Si recién te vienes a enterar, lamentamos decirte que estás fuera desde el primer instante.

Los pagos han sido reportados en Estados Unidos y, probablemente, la indemnización se extienda a otros países donde Apple ha sido denunciada colectivamente por lo que prometía ser una función útil, pero acabó siendo un agravio para los usuarios de iPhone.

La respuesta de Apple

Apple justificó en 2017 haber implementado funciones de administración de energía en iPhones más antiguos para mejorar el rendimiento y evitar apagados inesperados cuando la batería de los dispositivos se degradase.

“El demandado [Apple] violó los contratos implícitos que celebró con los demandantes y los miembros del grupo al ralentizar intencionalmente los modelos de iPhone más antiguos cuando salen nuevos modelos y al no revelar adecuadamente que en el momento en que las partes celebraron un acuerdo”, rezaba la demanda de Stefan Bogdanovich y Dakota Speas, representados por Wilshire Law Firm, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

La compañía explicó que cuando ciertos modelos de iPhone alcanzan un pico de potencia del procesador, una batería degradada a veces no puede proporcionar suficiente energía, lo que provoca un apagado repentino. Apple dice que “suaviza” estos picos limitando el consumo de energía de la batería o distribuyendo las solicitudes de energía en varios ciclos, por lo que no tendría relación con el lanzamiento de nuevos iPhones.

A grandes rasgos, Apple no ha sido transparente sobre las funciones de administración de energía y cómo el estado de la batería afecta al rendimiento del iPhone. La justicia estadounidense, de igual modo, falló en contra del gigante de Cupertino y es probable que lo mismo suceda en otros países.

Tim Cook, CEO de Apple, tuvo que disculparse por el malentendido y redujo el precio del cambio de las baterías de todos los iPhone para aliviar las críticas. Además, dispuso la opción de desactivar la polémica función en una próxima actualización de iOS. Por si no lo sabías, dicha función sigue operativa hoy en día. Puedes acceder a esta ruta Ajustes > Batería > Salud y carga de la batería > Capacidad de rendimiento pico para desactivarla.