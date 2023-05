Pongamos las cosas en perspectiva. Comprar una tablet en lugar de un smartphone o una PC puede tener sus ventajas dependiendo del uso que se le dará al dispositivo. Las tablets suelen ser más portátiles que las computadoras de escritorio y más grandes que los smartphones, lo que las hace ideales para tareas como la lectura de libros electrónicos, la visualización de películas y videos, la navegación en Internet y la realización de tareas básicas de productividad. Además, algunas tablets cuentan con teclados desmontables que les permiten funcionar como una pequeña computadora portátil.

También hay que considerar el presupuesto. Las tablets pueden ser más económicas que las computadoras portátiles o los smartphones de alta gama, lo que las convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan un dispositivo asequible que pueda realizar tareas básicas de productividad y entretenimiento.

Por qué comprar una tablet

Los expertos de Acer evaluaron más cosas que pueden convencerte a comprar una tablet. Echa un vistazo a todas estas razones.

1. Lees mucho: si eres alguien que disfruta de un buen libro antes de acostarse, o llevas un libro al aeropuerto, o has contemplado comprar un Kindle, una tableta podría ser la mejor opción para tu próximo dispositivo digital. Son excelentes lectores electrónicos e incluso imitan la textura humilde de un libro de bolsillo. Las tabletas no solo pueden reemplazar los libros, también puede leer artículos, cómics, libros para niños, etc. en una pantalla más grande.

2. Fácil y ligera: no es ningún secreto que las tabletas son mucho, mucho más livianas que una laptop promedio. Si eres alguien que viaja diariamente y necesita un dispositivo digital que no sea tu teléfono inteligente, una tableta puede ser el camino para seguir cuando subes y bajas de los autobuses y el metro. Puedes deslizarla fácilmente dentro de tu alijo de entrenamiento, o simplemente llevarla en la mano.

3. Películas, música y más: dado que la transmisión también se ha convertido en una norma para el entretenimiento personal, muchas personas transmiten contenido, ya sea música, películas o programas de televisión, sobre la marcha. La gente las ve en el transporte público, entre descansos en la oficina y tal vez incluso en el automóvil de sus hijos cuando conduce. Brindan una experiencia de visualización mucho mejor que el teléfono y, en realidad, no consumen mucha batería ni energía.

4. Mas económica: si eres alguien que no necesita un monitor y una laptop para el trabajo o aplicaciones más pesadas, una tableta puede ser más económica que una computadora portátil nueva. Las últimas pueden ser costosas, y si deseas la laptop más nueva y con más tecnología que existe en el mercado, existe una gran posibilidad de que gaste mucho menos si optas por una tableta.

5. Centro de juegos sobre la marcha: ¿recuerdas cuando salió Angry Birds? ¿O Candy Crush? Esos fueron juegos que tomaron al mundo por asalto. Para los jugadores ávidos, grandes o pequeños, es una gran distracción cuando solo quieres despejar tu mente de responsabilidades y concentrarte un poco en tus juegos.

6. Mejor productividad. Ahora, ¿para qué se usa una tableta, podrías preguntar, además de entretenimiento? Con lo conveniente y multifuncional que puede ser una tableta, ofrece una mayor productividad para muchos. Puedes tomar notas fácilmente, hacer gráficos, elegir traer un teclado inalámbrico los días que necesite escribir un poco más o reorganizar su calendario y correo electrónico en la misma pantalla. Para algunos, la productividad multifacética que ofrece una tableta es una opción obvia.

7. Reuniones y presentaciones portátiles. Para los trabajadores que a menudo tienen reuniones o presentaciones consecutivas, una tableta es una excelente opción para tener su reunión sobre la marcha o simplemente para tomar notas. Por ejemplo, las personas que trabajan en bienes raíces pueden usar una tableta para ofrecer demostraciones y mostrar fotos a los clientes con una pantalla mucho más grande.

8. Estación de creatividad todo en uno. Para muchos artistas, las tabletas suelen ser su primera opción. Ya sea que se trate de música, pintura digital o escritura creativa, una tableta ofrece portabilidad y un ángulo diferente en el que los artistas pueden realizar su trabajo con éxito. También puedes descargar aplicaciones como Adobe Photoshop o Illustrator y crear fácilmente una obra maestra con su lápiz óptico. El diseño gráfico es solo una de las muchas tareas que puede usar en su tableta.

9. Segunda pantalla. Esto puede ser redundante, pero una segunda pantalla en tu automóvil actúa como algo completamente diferente. Es posible que puedas implementarla en tu monitor como una segunda pantalla, pero la conveniencia que ofrece una tableta es inigualable. La pantalla es más grande que tu teléfono inteligente y más clara que la que viene con su automóvil.

10. Marco digital. Este es uno de los usos más creativos de una tableta. Si te das cuenta de que tu tableta no ha sido tocada durante demasiado tiempo, usarla como un álbum de fotos digital puede ser un cambio interesante. Puedes dirigir tu álbum para rotar fotos y álbumes, y usarla para la decoración del hogar.

