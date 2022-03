Arranquemos con la presentación del empaque del Redmi Note 11, que es muy sencillo con el celular en portada y casi nada de información sobre el dispositivo. Solo aquí tenemos el modelo y se trata del 2201117TG. Al abrir la caja, damos con un pequeño empaque que contiene el pin para la bandeja SIM, la garantía y una funda transparente para el equipo.

Ahora sí damos con el Redmi Note 11. La verdad que el diseño es sencillo y ligero con 179 gramos. No tiene detalles llamativos para aparentar una gama más alta y el plástico se siente en toda la mano. La parte trasera disimula las huellas, pero la luz hace que se vea la grasa de los dedos y da la apariencia de estar sucio. El módulo de las cámaras no sobresale por mucho por lo que no resbalará tan fácil en superficies planas e inclinadas.

Otros detalles a considerar es el puerto USB-C, el lector de huellas en el botón de encendido y el puerto Jack en la parte superior, así como los altavoces estéreo y protección IP53 contra salpicaduras.

Pasemos a la pantalla del Redmi Note 11. El panel AMOLED de 6′43 pulgadas con una resolución FullHD+ tiene biselados cómodos al tacto, tiene una tasa de refresco de 90Hz y alcanza los 1000 nits, por lo que no tendrás problemas en ambientes con luz directa. También cuenta con tecnología Gorilla Glass 3.

Review del Redmi Note 11

En cuestión de software, el móvil cuenta con Modo Oscuro, Modo Lectura y Paleta de Colores para que ajustes las tonalidades según tus preferencias. Por alguna razón, la configuración estándar es muy plana, así que recomendamos echar un ojo a las opciones.

Si hablamos de rendimiento, el Redmi Note 11 tiene 4GB de RAM más 1GB que viene a ser por la extensión de memoria, mientras el almacenamiento es de 64GB expandible a 1TB con microSD. El procesador es Snapdragon 680. GPU Adreno 610 y viene con sistema operativo Android 11 con capa de personalización MIUI 13.

Puse a prueba el teléfono con Geekbench y obtuve 357 en Single-Core y 1557 en Multi-Core. Esta última cifra ubica al móvil por encima de Galaxy A72 y Huawei Honor 9, pero por debajo del Galaxy A80 y MI 9T. PCMark otorgó 7250 puntos y lo ubica por encima del Galaxy S9+ y VIVO V21 5G, pero por debajo del OPPO A74 5G y Moto E30.

En líneas generales, el teléfono corre bien para el uso cotidiano, pero padece un poco al exigir potencia en videojuegos o al abrir varias aplicaciones en segundo plano. Al menos eso no afecta la rapidez del lector de huellas y el reconocimiento facial.

Vayamos al aspecto fotográfico del Redmi Note 11. La cámara trasera consta de cuatro lentes: uno principal de 50MP, un angular de 8MP, uno de profundidad de 2MP y un macro de 2MP. En condiciones de buena luz, el teléfono llega a dar resultados aceptables. No tendrás la mejor definición de los detalles incluso en el modo 50MP y el sistema padece un poco al corregir la intensidad de la luz, pero compensa con el adecuado nivel de colorimetría y temperatura. Con poca luz, el ruido aparece y el sistema responde rozando lo aceptable con detalles lavados y colores aún más planos. La selfie de 13MP también pasa por lo aceptable, aunque el recorte no sea tan preciso y padece en ambientes con poca luz.

La batería es de 5000 mAh con carga rápida de 33W. De 0 a 100% tardarás aproximadamente 90 minutos. El sistema cuenta dos modos de ahorro de batería y varias otras funciones para gestionar la energía automáticamente.

Ahora pasamos al final del video con el contenido del interior de la caja. Alli vemos el cargador de 33W y el cable de datos.

