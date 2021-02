Aún no tienes regalo para este 14 de febrero. No te preocupes. Hoy te explicamos qué hacer para crear esta original película de San Valentín con las mejores fotos y videos que tengas almacenadas en Google Fotos . Un regalo gratis que te hará quedar muy bien, y que además puedes compartir en redes sociales para dejar claro en este día del amor y la amistad que quieres a esa persona especial, ya sea tu pareja, tu madre y... ¿por qué no?, tu mascota. Toma nota.

MÁS INFORMACIÓN: Estas son las frases más creativas para enviar por WhatsApp por el día de San Valentín