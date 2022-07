Resident Evil ha regresado de las cenizas. Tras el cierre de la temporada 4 de Stranger Things, Netflix está en la búsqueda de su nuevo caballito de batalla para competir en la dura industria del streaming de contenido audiovisual. Lamentablemente, todo parece indicar que la última entrega de Resident Evil no será aquella serie que marque tendencia.

En el portal Rotten Tomatoes, la producción se ha llevado el puntaje de 62 sobre 100 por parte de la crítica especializada. Nada mal para ser una serie de Netflix; no obstante, los espectadores tienen una opinión totalmente diferente.

La audiencia le ha dado un 26 sobre 100 tan solo en sus primeros días de proyección en la plataforma. De esta forma, se convierte en una de las producciones peor calificadas en Netflix

“Es obvio que, al igual que Halo, las personas que hicieron esto no sabían ni se preocupaban por la IP EN ABSOLUTO. Es como si tuviera algunos programas que quisieran hacer. Pero nadie quería hacerlos, así que simplemente tomaron otros 3 programas que querían hacer, los redactaron en un solo guion para un programa, agregaron nombres y elementos de Resident Evil a ese guion, y boom, tienes Resident Evil para Netflix”, explica larry h.

“Soy un gran admirador de Resident Evil y comprendo razonablemente las películas que otros consideran terribles. Sin embargo, no valía la pena perder el tiempo viendo esto, el protagonista tiene que ser el peor personaje de la serie, y recuerdo que esperaba que en el episodio uno la mataran. Si el público no simpatiza con el protagonista no hay conexión con la historia o suspensión cuando llega el peligro. Resident evil tiene un mal historial de convertir los juegos a la pantalla y este tiene que ser el peor intento hasta el momento”, añade roberto b.

Sinopsis de Resident Evil 2022

“Año 2036: 14 años después de que la propagación de Joy causara tanto dolor, Jade Wesker lucha por sobrevivir en un mundo invadido por criaturas sedientas de sangre, infectadas y alucinantes. En esta carnicería absoluta, Jade está obsesionada por su pasado en New Raccoon City, por las escalofriantes conexiones de su padre con la siniestra Corporación Umbrella, pero sobre todo por lo que le sucedió a su hermana, Billie”, se lee en la descripción oficial de la producción.

