¿Se va Twitter de Internet para siempre? Elon Musk concretó la compra de la compañía y desde entonces los problemas no han cesado. Al inicio, varios empleados fueron despedidos, presuntamente, por no demostrar estar aptos para el puesto. No obstante, en los siguientes días se han reportado más inconvenientes.

Las primeras medidas que tomó el magnate dueño de Tesla y SpaceX fue regresarle la cuenta a Donald Trump e impulsar un cambio de raíz al sistema de verificación de las cuentas.

Recientemente, se reportó que envió un ultimátum a los trabajadores para que se acomoden al nuevo sistema, mensaje que fue recibido con una ola de renuncias y otros que abandonaron las instalaciones.

Por este motivo, se especula que Twitter se encuentra en su peor momento y el cierre de la compañía podría no estar lejos. Ante esta situación, puedes realizar un pedido para descargar tu archivo de datos.

Pasos para solicitar tu archivo de Twitter

Ve a la configuración de tu cuenta. Para ello, haz clic en el ícono Más en la barra de navegación y selecciona Tu cuenta en el menú. Haz clic en Descarga un archivo de tus datos. Introduce tu contraseña en Descarga un archivo de tus datos y haz clic en Confirmar. Confirma tu identidad; para ello, haz clic en Enviar código a la dirección de correo electrónico o el número de teléfono que tienes registrados. Si no tienes una dirección de correo electrónico o un número de teléfono registrados, serás redirigido a la página Información de la cuenta. Ingresa el código enviado a tu dirección de correo electrónico o número de teléfono. Después de confirmar tu identidad, haz clic en el botón Solicitar datos. Si tu cuenta de Twitter está conectada a Periscope, tendrás la opción de solicitar un archivo de rus datos de Periscope directamente en Periscope. Cuando tu descarga esté lista, te enviaremos un correo electrónico a tu cuenta de correo electrónico conectada o una notificación push si tienes la app instalada. En tu configuración, puedes hacer clic en el botón Descargar datos, en la sección Descargar datos. Cuando recibas el correo electrónico, haz clic en el botón Descargar, una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta de Twitter, y descarga un archivo comprimido de tu archivo de Twitter.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.