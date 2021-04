¿Eres uno de los que ha comprado un Roku TV ? Ya son varias personas las que cuentan con su dispositivo para disfrutar de canales totalmente gratis, así como instalar aplicaciones en un televisor convencional.

A través de Roku TV puedes acceder no solo a Netflix o Disney Plus en un TV que no cuenta con internet, sino también enviar información de tu celular a la pantalla. ¿Cómo se hace? Pues existen varios pasos que debes hacer con sumo cuidado.

Si bien el dispositivo cuenta con una serie de configuraciones automáticas, hay algunas cosas que puedes lograr descargando su aplicativo móvil.

Este puede funcionar en un dispositivo Android como iOS, de forma que te pueda ser bastante útil. ¿Cómo mando un video de mi celular al Roku, al mismo estilo que el Chromecast? Pues aquí te lo diremos.

CÓMO MANDAR CONTENIDO DE TU CELULAR AL ROKU TV

Para poder enviar cualquier contenido que desees de tu celular, por ejemplo, fotos y videos, es necesario que descargues la aplicación de Roku.

Para poder descargar la aplicación de Roku TV puedes ingresar a estos enlaces de Google Play o iOS Store .

o . Tras ello simplemente debemos loguear nuestra cuenta o conectar el dispositivo.

De esta forma podrás mandar todo tu contenido de tu celular al Roku de la pantalla de tu televisor. (Foto: Roku)