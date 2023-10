Samsung ha presentado oficialmente la versión One UI 6 durante la conferencia anual para desarrolladores que se realizó en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos), ¿Qué significa esto? se trata de una nueva capa de personalización o interfaz de usuario desarrollada por la referida marca de origen surcoreano, la cual trabajará sobre Android 14.

Para que todo quede claro, la mayoría de fabricantes de dispositivos móviles que utilizan el sistema operativo Android, desarrollan capas de personalización para diferenciarse de la competencia que también licencia al referido software de Google.

No todos los modelos de Samsung actualizarán a One UI 6, lo mismo sucede con Android 14, pues muchos equipos ya cumplieron con sus años de actualización, no pueden soportar el nuevo diseño optimizado, tampoco las nuevas opciones de personalización y seguridad.

Listado de dispositivos móviles compatibles con One UI 6 de Samsung

Galaxy S series

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z series

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A series

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy M series

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy F series

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Galaxy Xcover series

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab series

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Ficha técnica del Samsung Galaxy Watch 6: características