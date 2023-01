Faltan pocas semanas para el lanzamiento de la línea Samsung Galaxy S23. Mientras esperamos la fecha final, los leakers están soltando más detalles de los productos oficiales de la compañía que están relacionados con los smartphones de gama alta. Esta vez nos referimos a las fundas de cuero.

El filtrador Snoopytech reveló en Twitter las fundas de cuero para los modelos Samsung Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra. La cubierta del S23 Ultra no difiere mucho de su predecesor, el Samsung Galaxy S22 Ultra, pero hay un nuevo color disponible: marrón claro. El año pasado fue posible obtener protección de cuero en negro, gris claro y rojo. El color personalizado también estará disponible para el S23 y el S23 Plus.

Algo que ha llamado la atención de los internautas es que los estuches del Galaxy S23 no tienen espacio para el módulo de la cámara, ya que el nuevo aspecto de estos dispositivos tiene los tres sensores alojados individualmente.

Las imágenes filtradas por Snoopytech hicieron que los internautas se quejen sobre la ubicación de los botones, que sería demasiado alta y alejada de lo que sería anatómicamente ideal. Además, el hueco del lado derecho sería muy pequeño.

El lanzamiento de la serie Samsung Galaxy S23 está programado para el 1 de febrero de 2023, fecha que fue filtrada por error de la misma compañía en Internet.

SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA | Datos técnicos filtrados

El leaker Digital Chat Station fue quien divulgó el registro del Samsung Galaxy S23 Ultra en el MIIT. Es así como ahora sabemos que el equipo presentará la versión de alta frecuencia de 3,36 GHz del SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

Además, el panel será OLED de 6,8 pulgadas con una alta resolución de 3088 x 1440 píxeles. Además, el S23 Ultra tendrá una cámara con temporizador automático de 12MP para capturar selfies y videollamadas.

También se sabe que la configuración de cámara cuádruple constará de un sensor principal de 108MP. Sin embargo, algunos informes sugieren que el modelo Ultra obtendrá un disparador principal gigantesco de 200MP.

Aparte de esto, el teléfono tendrá una cámara de doble teleobjetivo de 12MP + 12MP con soporte de zoom de 10X. Además, este dispositivo vendrá con 8 GB y 12 GB de RAM.

