Ha pasado un mes desde el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Flip4. El teléfono inteligente sigue despertando el interés del mercado y muchos se preguntan si es que vale la pena invertir en este nuevo teléfono si ya cuentan con la versión anterior, el Galaxy Z Flip3. La recomendación general es hacer una actualización de móvil cada dos generaciones, ¿pero esta vez puede ser diferente?

Arranquemos con analizar en qué aspectos el Samsung Galaxy Z Flip4 es mejor que el Z Flip 3. En primer lugar, la batería tiene 12.12% más capacidad que la versión anterior (3700 mAh vs. 3300 mAh). Después, tenemos que la velocidad del CPU es 12% superior al Z Flip 3 y una mayor capacidad de almacenamiento si consideramos la versión de 512GB.

Entre otros detalles, el Samsung Galaxy Z Flip4 es 33% más veloz en descargas (10000MBits/s vs 7500MBits/s del Z Flip 3), trae la versión más nueva de Android (Android 12 frente al Android 11 del Z Flip 3) y ofrece mayor privacidad al activar o desactivar el uso de la cámara y el micrófono por las aplicaciones del teléfono.

Por lo demás, ambos modelos alcanzan la misma tasa de refresco de 120Hz con resolución 1080 x 2640, densidad de 426 ppi y brillo máximo de 1200 nits. También pueden tienen compatibilidad para HDR10+, Always on Display y la misma velocidad de RAM (3200MHz tanto en Snapdragon 888 como Snapdragon 8 Plus Gen 1).

SAMSUNG GALAXY Z FLIP4 | Ficha técnica

PANTALLA INTERIOR : Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display de 6,7 pulgadas Full HD+ (2640 x 1080 puntos) y 120 Hz

: Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display de 6,7 pulgadas Full HD+ (2640 x 1080 puntos) y 120 Hz PANTALLA EXTERIOR: Super AMOLED de 1,9 pulgadas (260 x 512 puntos) y 302 ppp

Super AMOLED de 1,9 pulgadas (260 x 512 puntos) y 302 ppp PROCESADOR: Snapdragon 8+ Gen 1

Snapdragon 8+ Gen 1 MEMORIA RAM: 8 GB

8 GB ALMACENAMIENTO: 128, 256 ó 512 GB UFS 3.1

128, 256 ó 512 GB UFS 3.1 CÁMARA FRONTAL: 10 megapíxeles f/2.4

10 megapíxeles f/2.4 CÁMARAS TRASERAS: Principal o gran angular: 12 megapíxeles f/2.4 - Ultra gran angular: 12 megapíxeles f/2.2

Principal o gran angular: 12 megapíxeles f/2.4 - Ultra gran angular: 12 megapíxeles f/2.2 CONECTIVIDAD: 5G SA y NSA, Sub6 / mmWave

5G SA y NSA, Sub6 / mmWave SISTEMA OPERATIVO: Android 12 con One UI 3.2

Android 12 con One UI 3.2 RESISTENCIA IP: IPX8

IPX8 BATERÍA: 3700 mAh con carga rápida de 25W

3700 mAh con carga rápida de 25W SENSORES: Lector de huellas dactilares, acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético, sensor de proximidad y sensor de luminosidad

Lector de huellas dactilares, acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético, sensor de proximidad y sensor de luminosidad DIMENSIONES: 72,2 x 86,4 x 17,1 mm (plegado) - 72,2 x 166 x 6,9 mm (desplegado)

72,2 x 86,4 x 17,1 mm (plegado) - 72,2 x 166 x 6,9 mm (desplegado) PESO: 183 g

183 g COLORES: Negro, dorado, rosa y azul

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 | Ficha técnica

DIMENSIONES Y PESO: 166 x 72.2 x 6,9 mm (desplegado) - 86.4 x 72.2 x 17.1 (plegado) con 183 gramos

166 x 72.2 x 6,9 mm (desplegado) - 86.4 x 72.2 x 17.1 (plegado) con 183 gramos PANTALLA: Dinamyc AMOLED de 6,7 pulgadas. Resolución FullHD+ (2.640 x 1.080 píxeles). Formato 22:9

Dinamyc AMOLED de 6,7 pulgadas. Resolución FullHD+ (2.640 x 1.080 píxeles). Formato 22:9 PANTALLA SECUNDARIA: Super AMOLED de 1,9 pulgadas. Resolución 260 x 512 píxeles

Super AMOLED de 1,9 pulgadas. Resolución 260 x 512 píxeles PROCESADOR: Octa-Core 64 bits 5nm

Octa-Core 64 bits 5nm MEMORIA RAM: 8 GB

8 GB ALMACENAMIENTO INTERNO: 128 y 256 GB UFS 3.0

128 y 256 GB UFS 3.0 CÁMARA TRASERA: 12 MP f/1.8 (Principal) y 12 MP f/2.2 (gran angular, 123º)

12 MP f/1.8 (Principal) y 12 MP f/2.2 (gran angular, 123º) CÁMARA DELANTERA: 10 MP f/2.4

10 MP f/2.4 SISTEMA OPERATIVO: Android 11 con One UI

Android 11 con One UI BATERÍA: 3.300 mAh

3.300 mAh CONECTIVIDAD: WiFi 6. NFC. GPS. Bluetooth 5.0. USB tipo C. 5G

WiFi 6. NFC. GPS. Bluetooth 5.0. USB tipo C. 5G OTROS: Lector de huellas lateral. Desbloqueo facial.

