Como se recuerda, Snapchat es una plataforma de mensajería instantánea y visualización de videos, similar a TikTok pero cuenta con una gran cantidad de filtros exclusivos. Algo de la app que no me convence, y de repente a ti tampoco, es que mis publicaciones o historias le aparezcan a los usuarios que agregué en la agenda móvil de contactos o que tienen amigos en común conmigo, ¿Quisieras evitarlo? Desde Depor te enseñaré los pasos completos de inmediato.

Si tu cuenta es pública y empiezas a subir contenido en el perfil, ya sean videos o estados, tus publicaciones les aparecerá como recomendado a tus contactos y usuarios con amigos en común en la sección de “Spotlight” e “Historias”.

¿Es posible evitar este tipo de situaciones? sí, desactivando la función denominada “añadido fácil”, así ellos tendrán que buscar tu perfil manualmente si quieren ver el contenido que subes. Personalmente no sigo a mis amigos o compañeros del trabajo en ninguna red social, así que no me agradaría que ellos miren lo que publico en Snapchat.

Así puedes impedir que los usuarios con amigos en común vean tus publicaciones en Snapchat