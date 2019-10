¿Cuáles son las aplicaciones más descargadas en lo que va del 2019 en Android y iPhone?

Las últimas

[{"id":135780,"title":"New York Yankees vs. Houston Astros: sigue el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/new-york-yankees-vs-houston-astros-vivo-directo-online-gratis-espn-sigue-juego-3-serie-campeonato-liga-americana-mlb-yankee-stadium-fox-sports-nczd-live-sports-event-135780","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da510cb252f0.png"},{"id":135781,"title":"Una decisi\u00f3n lamentable: la lista completa de los 147 deportistas a los que el IPD les ha retirado el apoyo econ\u00f3mico","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/ipd-lista-completa-147-deportistas-instituto-peruano-deporte-les-retiro-subvencion-apoyo-economico-135781","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5334e81f69.jpeg"},{"id":135657,"title":"\u00a1Se acercan a la Serie Mundial! Los Nationals arrollaron a los Cardinals y pusieron el 3-0","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/saint-louis-cardinals-vs-washington-nationals-vivo-directo-online-gratis-live-transmision-espn-sigue-tercer-juego-playoffs-mlb-serie-campeonato-liga-nacional-nczd-135657","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5477898cb9.jpeg"},{"id":135790,"title":"Barcelona s\u00ed, Real Madrid avispado: Joshua Kimmich con aceptaci\u00f3n cul\u00e9 y preocupa a merengues","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-real-madrid-fichajes-2020-joshua-kimmich-mira-cule-descartado-merengues-espana-liga-santander-135790","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5477c6a631.jpeg"},{"id":135758,"title":"Con Seth quemando el cuarto de Wyatt: repasa todos los resultados del segundo d\u00eda del Draft en el Monday Night Raw","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-raw-vivo-directo-online-via-fox-sports-2-sigue-show-rojo-nueva-york-becky-lynch-charlotte-flair-135758","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da543b5bc704.jpeg"},{"id":135789,"title":"La delegaci\u00f3n de Uruguay tuvo la oportunidad de jugar una 'pichanga' en el Estadio Nacional [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-uruguay-delegacion-charrua-tuvo-oportunidad-jugar-pichanga-estadio-nacional-video-135789","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5409a6d590.jpeg"},{"id":135691,"title":"Ver Per\u00fa vs Uruguay en el Nacional: fecha, horarios y canales del amistoso internacional FIFA 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-directo-online-movistar-deportes-latina-fecha-horarios-canales-tv-amistoso-internacional-lima-135691","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4afeb55b27.jpeg"},{"id":135778,"title":"\u00a1Enlazados desde Santa Cruz! Bolivia vs. Hait\u00ed EN VIVO por Bolivia TV: sigue el Amistoso Internacional fecha FIFA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/bolivia-vs-haiti-vivo-directo-online-bolivia-tv-amistoso-internacional-fifa-estadio-ramon-tahuichi-aguilera-santa-cruz-sierra-transmision-oficial-tigo-sports-directv-nczd-live-sports-event-135778","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da53e1a0feeb.jpeg"},{"id":135783,"title":"Horarios y Canales del M\u00e9xico vs. Panam\u00e1 EN VIVO: cu\u00e1ndo y d\u00f3nde ver partido por Liga de Naciones Concacaf","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-panama-vivo-directo-online-via-tudn-hora-fecha-canal-transmision-via-canal-5-tv-azteca-univision-estadio-azteca-liga-naciones-concacaf-2019-135783","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da51da489f79.jpeg"},{"id":135756,"title":"Sigue el M\u00e9xico vs. Panam\u00e1 EN VIVO por TUDN: MINUTO A MINUTO del choque por Liga de Naciones de Concacaf","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-panama-vivo-directo-online-ver-transmision-via-tudn-canal-5-tv-azteca-grupo-b-liga-naciones-concacaf-estadio-azteca-nczd-135756","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4f7d344ad4.jpeg"},{"id":135665,"title":"\u00a1Sigue la acci\u00f3n! Richard Palomino gan\u00f3 la Etapa 2 de Caminos del Inca, pero Carlos Castro mantiene el liderato","categoria":"Fierros","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/caminos-inca-2019-vivo-directo-online-gratis-live-streaming-sigue-etapa-2-carrera-huancayo-ayacucho-nczd-135665","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da53a454b7b7.jpeg"},{"id":135734,"title":"Horarios y Canales del Colombia vs. Argelia EN VIVO desde Francia: sigue el Amistoso Internacional v\u00eda RCN","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-argelia-vivo-villeneuve-d-ascq-online-fecha-hora-canal-directo-transmision-narracion-caracol-tv-play-stream-amistoso-internacional-francia-135734","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5379184a07.jpeg"},{"id":135787,"title":"\u00bfCu\u00e1les son las aplicaciones m\u00e1s descargadas en lo que va del 2019 en Android y iPhone?","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/son-10-aplicaciones-descargadas-2019-android-iphone-viral-apps-smartphone-nnda-nnrt-135787","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5357350173.jpeg"},{"id":135737,"title":"Colombia vs. Argelia en vivo: c\u00f3mo ver por TV y d\u00f3nde seguir online el amistoso FIFA","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/colombia-vs-argelia-vivo-amistoso-internacional-fifa-2019-stade-pierre-moury-lille-caracol-tv-fecha-horarios-canales-ver-futbol-gratis-online-directo-previa-alineaciones-col-nnda-nnrt-135737","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4c7af15a4e.jpeg"},{"id":135735,"title":"Espa\u00f1a vs. Suecia en vivo: fecha, horarios, canales y c\u00f3mo ver gratis el partido en Solna","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana-vs-suecia-vivo-eliminatorias-eurocopa-2020-futbol-gratis-fecha-horarios-canales-television-tve-la1-segio-ramos-ver-online-internet-video-youtube-resumen-alineaciones-nnda-nnrt-135735","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4ba2e58438.jpeg"},{"id":135743,"title":"\u00a1Enlazados desde Lille! Colombia vs. Argelia EN VIVO por Caracol TV: ver amistoso internacional Fecha FIFA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-argelia-vivo-online-directo-caracol-tv-rcn-directv-amistoso-fecha-fifa-lille-bola-estadio-pierre-mauroy-minuto-minuto-win-sports-nczd-live-135743","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5363fc7561.jpeg"},{"id":135751,"title":"V\u00eda Movistar Deportes, Per\u00fa vs. Uruguay: en vivo por TV y online por fecha FIFA 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-movistar-deportes-amistoso-internacional-fifa-2019-estadio-nacional-lima-fecha-horarios-canales-previa-alineaciones-latina-futbol-gratis-online-guerrero-gareca-nnda-nnrt-135751","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4dabb0973e.jpeg"},{"id":135668,"title":"M\u00e9xico vs. Panam\u00e1: horarios y canales de TV para ver EN VIVO el duelo por la Liga Naciones CONCACAF","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico-vs-bermudas-via-tudn-vivo-azteca-7-univision-now-liga-naciones-concacaf-directo-futbol-gratis-online-estadio-azteca-alineaciones-horarios-canales-tv-tata-martino-tolo-gallego-mx-pe-135668","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da3d5fecdcbb.jpeg"},{"id":135738,"title":"Horarios y Canales del Chile vs. Guinea: GU\u00cdA TV para ver EN VIVO amistoso internacional por Fecha FIFA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-guinea-vivo-alicante-online-fecha-hora-canal-stream-transmision-narracion-chilevision-cdf-premium-directo-amistoso-internacional-estadio-jose-rico-perez-135738","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5328bba257.jpeg"},{"id":135732,"title":"\u00a1Enlazados desde Alicante! Chile vs. Guinea EN VIVO v\u00eda Chilevisi\u00f3n: choque por amistoso internacional en fecha FIFA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-guinea-vivo-directo-online-gratis-chilevision-cdf-premium-amistoso-internacional-fifa-estadio-alicante-nczd-135732","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da530a56dd77.jpeg"},{"id":135759,"title":"\u25ba Uruguay vs. Per\u00fa: a qu\u00e9 hora y c\u00f3mo ver el amistoso FIFA desde el Estadio Nacional","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/ver-movistar-deportes-uruguay-vs-peru-vivo-vtv-canal-2-latina-amistoso-internacional-hora-ver-partido-fifa-lima-135759","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4e66919675.jpeg"},{"id":135762,"title":"Sigue EN VIVO el Espa\u00f1a vs. Suecia por TVE: choque por la fecha 8 de Eliminatorias Eurocopa 2020","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/espana-vs-suecia-vivo-directo-online-gratis-directv-sports-tve-eliminatorias-eurocopa-2020-solna-nczd-135762","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da52d9d8ed4c.jpeg"},{"id":135752,"title":"\u25ba VER Per\u00fa vs. Uruguay: sigue la transmisi\u00f3n del amistoso FIFA v\u00eda Movistar Deportes","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-latina-movistar-deportes-movistar-play-ver-partido-hoy-transmision-estadio-nacional-amistoso-fifa-2019-135752","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4df53cc5b0.jpeg"},{"id":135785,"title":"Uruguay entren\u00f3 en el Estadio Nacional y qued\u00f3 listo para amistoso ante Per\u00fa [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-charruas-entrenaron-estadio-nacional-quedaron-listos-amistoso-fotos-nczd-135785","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5245dd44a3.jpeg"},{"id":135784,"title":"Se prepara para el Cl\u00e1sico: Samuel Umtiti regres\u00f3 a los entrenamiento de Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-madrid-samuel-umtiti-apunta-clasico-espana-laliga-santander-proces-2019-fichajes-135784","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da524d45d747.jpeg"},{"id":135702,"title":"AQU\u00cd, Chile vs. Guinea: horarios de transmisi\u00f3n para ver EN DIRECTO el partido amistoso por fecha FIFA","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/chile-vs-guinea-vivo-amistoso-fecha-fifa-horarios-canales-tv-estadio-jose-rico-perez-arturo-vidal-claudio-bravo-cdf-chilevision-alineaciones-espana-futbol-directo-online-nnda-nnrt-135702","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da49a1c37d0a.jpeg"},{"id":135782,"title":"\u00bfCu\u00e1l es la relaci\u00f3n entre Fortnite y Google Maps? Hallan mapa secreto dentro del 'agujero negro'","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/fortnite-extrano-mapa-google-maps-escondido-agujero-negro-epic-games-viral-aplicaciones-smartphone-nnda-nnrt-135782","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5178ad88a4.jpeg"},{"id":135779,"title":"\u00bfPor qu\u00e9 Uni\u00f3n Comercio s\u00ed y San Mart\u00edn no? La explicaci\u00f3n que le dieron a \u00c1lvaro Barco","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-sub-23-union-comercio-san-martin-explicacion-le-dieron-alvaro-barco-135779","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/01\/5d6be1dd30206.jpeg"},{"id":135652,"title":"Se hacen fuertes: Venezuela venci\u00f3 a Trinidad y Tobago y sum\u00f3 segunda victoria en fecha FIFA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/venezuela-vs-trinidad-tobago-vivo-online-directo-movistar-deportes-tlt-directv-amistoso-internacional-fecha-fifa-olimpico-caracas-live-sports-event-nczd-135652","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da50c3fe9b88.jpeg"},{"id":135776,"title":"Se sum\u00f3 a la denuncia: Taekwondista Julissa Diez Canseco tambi\u00e9n anunci\u00f3 haber perdido apoyo del IPD","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/facebook-taekwondista-julissa-diez-canseco-anuncio-haber-perdido-apoyo-ipd-nczd-135776","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5026a10942.png"},{"id":135731,"title":"\"Avengers: Endgame\": Chris Hemsworth dijo estar enfadado, debido a que Capit\u00e1n Am\u00e9rica blandi\u00f3 el Mjolnir","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-chris-hemsworth-confeso-sentirse-molesto-capitan-america-levanto-mjolnir-marvel-avengers-4-vengadores-135731","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4c322ee264.jpeg"},{"id":135748,"title":"\"Joker\" es un \u00e9xito al junta m\u00e1s de US$500 millones en todo el mundo","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-recauda-500-millones-dolares-taquilla-internacional-guason-135748","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d976ce35b79c.png"},{"id":135777,"title":"As\u00ed fue la respuesta de los hinchas ingleses a los c\u00e1nticos racistas de los b\u00falgaros [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/youtube-viral-respuesta-hinchas-ingleses-canticos-racistas-bulgaros-video-racism-135777","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da50aaf5f49e.jpeg"},{"id":135774,"title":"Aterriza en Madrid: el motivo por el que Simeone ha pedido adelantar el fichaje de Edinson Cavani","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cavani-atletico-madrid-simeone-pedido-fichaje-uruguayo-enero-fichajes-2020-135774","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5059214ccb.jpeg"},{"id":135775,"title":"As\u00ed podr\u00e1s capturar a Regigigas en Pok\u00e9mon Go usando el pase especial","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/pokemon-go-regigigas-llega-juego-tendras-pagar-esto-capturarlo-viral-smartphone-aplicaciones-niantic-nnda-nnrt-135775","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da50551309c4.jpeg"},{"id":135767,"title":"\u00bfY el fomento al deporte? Paola Mautino denunci\u00f3 que el IPD ha retirado el apoyo econ\u00f3mico a 147 deportistas nacionales","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/paola-mautino-denuncio-ipd-retirado-apoyo-economico-146-deportistas-nacionales-135767","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4f340d7235.jpeg"},{"id":135771,"title":"Italia: la depresi\u00f3n de Roberto Baggio","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/videos\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/italia\/italia-depresion-roberto-baggio-video-nnav-noticia-135771","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4ff745e230.png"},{"id":135772,"title":"Que lo escuche su 'viejo': Luca Zidane \"no se arrepiente\" de haberse ido del Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-hoy-luca-zidane-arrepiente-haberse-ido-club-merengue-liga-santander-espana-135772","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4fd7baab8f.jpeg"},{"id":135773,"title":"Jugadores de Inglaterra sufren insultos racistas y saludos nazis en Eliminatorias a la Euro 2020 [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/youtube-viral-jugadores-inglaterra-sufrieron-insultos-racistas-saludos-nazis-bulgaria-eliminatorias-eurocopa-2020-video-135773","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4ff18d7728.jpeg"},{"id":135622,"title":"Real Garcilaso gan\u00f3 2-0 a C\u00e9sar Vallejo por la fecha 11 el Torneo Clausura","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/real-garcilaso-vs-cesar-vallejo-vivo-online-directo-via-gol-peru-cmd-fecha-11-torneo-clausura-liga-1-movistar-cusco-live-sports-event-nczd-135622","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da38b37449a4.jpeg"},{"id":135770,"title":"\u00a1Pisando fuerte! D'Ambrosio jug\u00f3 80 minutos con un dedo del pie fracturado en duelo entre Italia y Grecia","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/italia-d-ambrosio-jugo-grecia-dedo-pie-derecho-fracturado-135770","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4fb0e24645.jpeg"},{"id":135757,"title":"\u00c1lvaro Barco: \"Tengo que exponerlo p\u00fablicamente para que no pase ante Sport Boys lo mismo que con Alianza Lima\"","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sport-boys-san-martin-alvaro-barco-exponerlo-publicamente-pase-alianza-lima-135757","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4eb75769b8.jpeg"},{"id":135492,"title":"\"Avengers: Endgame\": Robert Downey Jr. lo cont\u00f3 todo sobre su ausencia para los Oscar 2020","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-robert-downey-jr-responde-posibilidad-ganar-oscar-avengers-4-marvel-cine-135492","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2240c08c9b.jpeg"},{"id":135768,"title":"\u00a1Apareci\u00f3 el Rey Salom\u00f3n! Rond\u00f3n marca el 1-0 de Venezuela ante Trinidad y Tobago en Caracas [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/venezuela-vs-trinidad-tobago-vivo-ver-gol-salomon-rondon-1-0-caracas-video-135768","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4f3ee95ce5.jpeg"},{"id":135769,"title":"Nocaut en tres minutos: Darwin Mach\u00eds puso el 2-0 de Venezuela sobre Trinidad y Tobago en Caracas [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/venezuela-vs-trinidad-tobago-vivo-ver-gol-machis-2-0-olimpico-caracas-amistoso-internacional-video-135769","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4f4eda6fba.jpeg"},{"id":135369,"title":"\"Avengers: Endgame\": Robert Downey Jr. (Iron Man) estar\u00eda de regreso en el UCM a trav\u00e9s de la tecnolog\u00eda","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-marvel-robert-downey-jr-iron-man-volver-ucm-gracias-tecnologia-avengers-4-135369","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/11\/5da0c978d22a6.jpeg"},{"id":135765,"title":"\u00a1Toma nota! As\u00ed se juega la fecha 12 del Torneo Clausura | Liga 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/liga-1-fecha-hora-canal-golperu-partidos-fecha-12-torneo-clausura-135765","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4f14aba19d.jpeg"},{"id":135485,"title":"Dragon Ball Super: Daishinkan pelear\u00eda de una vez por todas en Dragon Ball Heroes","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-daishinkan-entraria-combate-pronto-anime-alternativo-dragon-ball-heroes-135485","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da21399e89e8.jpeg"}]