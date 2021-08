Antes de pasar a los detalles técnicos del TCL 10L, pasemos a hablar del diseño del smartphone. Este es simpático, cómodo en la manos, con bíseles delgados y el peso corresponde para los estándares actuales. El plástico de la parte trasera sí que se siente al tacto. Además, la textura hace que queden impregnadas las huellas, pero al menos viene con protector gratis.

Ya he dicho que me agradan los modelos con puerto USB-C y Jack, por lo que en esto sí atinó TCL. El lector de huellas hace buen trabajo, al igual que el reconocimiento facial, y el botón extra sí que me agrada para tener lo que necesites en un solo toque.

Ahora hablemos de la pantalla. El panel es de 6.53 pulgadas LCD con resolución FullHD+. El rendimiento sí es convincente al revisar la calidad de los detalles y los contrastes, especialmente los matices de las zonas oscuras. Además, la intensidad de la pantalla hace que no tengas problemas a la hora de usar el dispositivo en exteriores con mucha luz solar.

TCL 10L | Análisis

Algo que hizo falta es el sensor de huellas en pantalla, pero al menos el diseño sí atinó con colocar el notch en una de las esquinas. La ubicación no me pareció molesta, aunque sí tapa algunas opciones de la pantalla si te poner a jugar.

La cámara es otra carta que el TCL 10L juega para posicionarse en el mercado. El sistema consta de un lente principal de 48MP, un ultra angular de 8MP, un macro de 2MP y uno de profundidad de 2MP. La selfie es de 16MP.

El detalle es que no viene un lente teleobjetivo, por lo que el sistema tira de la alta resolución para que el zoom digital sea decente aunque traiga sus incovenientes con los detalles según las condiciones de luz. A esto hay que sumar que el sensor de profundidad sí es aceptable, pero el macro es otro cantar. Dependerás mucho de la luz para que el lente haga un buen trabajo y quizá prefieras hacer la misma foto en el modo Automático.

TCL 10L | Unboxing

Hablando de la luz ambiental, el TCL 10L no viene con el Modo Noche y el sistema agota todos sus recursos para captar los detalles donde al menos halla algo de luz. Lástima que no venga con el Super Night del TCL 10 Pro, así que tendrás que arreglártelas con los flashes traseros. Si bien la potencia es considerable, no se puede regular la intensidad de la luz y hay el riesgo de quemar el objetivo que estés enfocando.

La cámara selfie sí cumple con la captura de colores y contrastes a grandes rasgos, pero anda algo floja con los detalles más finos. A pesar de no tener un sensor de profundiad, el sistema hace un buen trabajo, pero padecerás un poco con el cabello y esas pequeñas cositas.

Sobre el rendimiento del sistema, recordemos que el procesador es Snapdragon 665 con 6GB de RAM. Del tiempo que llevo usándolo, no he tenido problemas con las apps en segundo plano, todo abre casi al instante. Puedes pasar de un lado a otro sin sentir alguna desaceleración. En lo que es videojuegos, eso lo dejaré en suspenso, porque haré un video exclusivo a eso más adelante.

Ya para acabar, la batería de 4000 mAh sí cumple con las 48 horas de autonomía con uso intensivo, siempre y cuando no juegues títulos pesados como Call of Duty Mobile. El inconveniente a mi parecer es la carga completa, porque de 0 a 100 puedes tardar hasta más de dos horas con quince minutos.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.