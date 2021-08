Arranquemos con lo más inmediato del TCL 10L. La caja es bastante dura y no sé si lo dije antes, pero me agrada que sí sea. Me da la sensación de seguridad. Tenemos el celular en portada y algunos datos en el lateral izquierdo. Los detalles los repasaré cuando saque el celular de la caja. Aquí abajo tenemos un poco más de información. La presentación es azul y el modelo T770B.

Abrimos la caja del TCL 10Ly nos topamos con este pequeño empaque. Lo dejaré a un lado, ya lo abriré después y pasamos a revisar el smartphone. La sensación en las manos es cómoda, se siente sólida en la parte de la pantalla y el plástico sí se siente al tacto. Sí veo que se quedan las huellas, pero el color ayuda a pasar desapercibido. El peso de 180 gramos sí que pasa desapercibido en las manos.

La pantalla es 6.53 pulgadas LCD con FullHD+. La resolución es 1080 × 2340 píxeles y la relación pantalla-cuerpo es del 91%. Respecto al procesador y el sistema operativo, el dispositivo cuenta con el Qualcomm Snapdragon 665 Octa Core y Android 11 con capa de personalización TCL UI. No hay que olvidar que tiene 6GB de memoria RAM, 128GB de almacenamiento interno y la batería es de 4000 mAh.

TLC 10L | Unboxing

En lo fotográfico, la cámara consta de cuatro lentes: uno principal de 48MP, un super gran angular de 8MP, un marco de 2MP y uno de profundidad de 2MP. Al otro lado, la cámara selfie tiene 16MP.

Hay que precisar también que viene con puerto USB-C en la base y puerto Jack en el otro extremo. Los botones de volumen y encendido están donde siempre y al otro borde hay un botón más llamado Smart Key, que podrás configurar para añadir cualquier otra acción. Otro detalle más es que el lector de huellas está justo debajo de la cámara principal y el sistema también cuenta con desbloqueo facial.

Volvemos a la cajita de antes y vemos que tiene el PIN para la bandeja. Abrimos el empaque y viene el instructivo con un protector transparente para el smartphone. Volvemos al empaque principal y vemos que trae el cable de datos y en esta pequeña cajita vienen los audífonos, los cuales son de chupón y viene con un botón para aceptar llamadas. En este otro empaque hay otros dos pares más de chupones para mayor confort. Finalmente, al otro lado tenemos el cargador de toda la vida.

TCL 10L | Ficha técnica

