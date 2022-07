Todos los dispositivos móviles con sistema operativo Android 6 o versiones superiores, son compatibles con el teclado desarrollado por Google, al cual denominaron “Gboard”, este es considerado como uno de los mejores keyboards digitales por sus distintas características de escritura rápida e inteligente, por ejemplo: puedes utilizar las opciones de dictado por voz, autocorrección, traducción de palabras y textos, etc.; sin embargo, en caso quieras probar las últimas herramientas de Gboard antes de que sean lanzadas para todos los usuarios, desde Depor te enseñaremos a obtener el programa Beta de la referida aplicación.

¿Qué es una Beta? básicamente es un programa que sirve para que pruebes las nuevas funciones que todavía no se encuentran disponible en la versión oficial de un aplicativo, quiere decir que los Beta Tester podrán utilizar las herramientas que aún están en etapa de desarrollo. El objetivo de la Beta es que el usuario tenga la experiencia previa de una función para que los desarrolladores corrijan ciertos errores y consideren dejar la opción si es que al público le ha gustado.

Actualmente, con la Beta de Gboard puedes acceder a la herramienta “Teclado dividido”, una función exclusiva para los teléfonos inteligentes plegables, pues el teclado de Google tenía un problema de usabilidad en estos dispositivos, y es que al abrirlos como un libro era muy complicado redactar con las dos manos.

LOS PASOS PARA INSTALAR LA BETA DE GBOARD

Primero, ingresa a la Google Play Store y busca la aplicación de Gboard .

. Accede al primer resultado que te muestre la referida tienda de aplicaciones.

Ahora, desplázate hacia abajo y en la sección “Únete al programa Beta” presiona sobre el botón “Participar”.

De inmediato se desplegará una mini ventana que te preguntará lo siguiente: “ ¿Deseas unirte al programa Beta? ”.

”. Finalmente, toca la opción denominada “Unirme”, se ubica en la parte inferior de la pregunta.

DIFERENCIAS ENTRE LAS APPS Y LAS APKS DE ANDROID

Las apps y las APKs te ofrecen lo mismo, ahí no existe ninguna diferencia, por ejemplo: una app y APK de WhatsApp van a tener el mismo funcionamiento, no obstante, la diferencia se encuentra en la forma de instalación, mientras que las aplicaciones las obtienes desde la Google Play Store automáticamente, las APKs debes instalarlas y actualizarlas manualmente.

Seguro te preguntarás, ¿Por qué me complico instalando APKs cuando son prácticamente lo mismo? la respuesta es la siguiente, no todos los celulares son compatibles con las aplicaciones de la Google Play, e incluso algunas no se encuentran en esta tienda, es así que los usuarios optan por descargarse APKs.