¿Has descargado Telegram ? La aplicación de mensajería rápida recibió a miles de personas que buscaban una alternativa frente a WhatsApp y sus nuevas políticas de privacidad y uso este 2021. ¿Sabes usarlo en su totalidad?

Sin embargo, gran parte de esos usuarios que decidieron migrar a Telegram desconocen todos sus trucos como poder cambiar de color, ocultar “en línea” de tus conversaciones, y hasta la posibilidad de poder chatear vía web.

¿Sabías que también existe Telegram Web ? Al mismo estilo de WhatsApp , es posible ingresar a tus conversaciones por medio de la computadora o laptop. Esto se realiza de manera fácil.

Cabe precisar que no es necesario que tengas que activar tu cámara ni mucho menos debas escanear un Código QR. El único requisito es contar con la app totalmente actualizada en tu celular y realizar estos pasos.

CÓMO INICIAR SESIÓN EN TELEGRAM WEB Y CHATEAR DESDE LA COMPUTADORA

Cuando uses Telegram Web , a diferencia de WhatsApp Web, no necesitarás tener tu teléfono cerca ni encendido ni con la app instalada ni con Internet. Incluso, puedes abrir varias ventanas con una conversación diferente y la conexión no se cortará. Para poder iniciar sesión, realiza los siguientes pasos:

Lo primero que debes hacer es ingresar a web.telegram.org

Allí observarás que se te solicitará registrarte.

Para ello deberás introducir el código de tu país y tu número de teléfono.

¿Sabes cómo ingresar a Telegram Web? Sigue todos los pasos para lograrlo. (Foto: Telegram)