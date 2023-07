Twitter ahora tiene un competidor. Mark Zuckerberg aprovechó el peor momento de Twitter para habilitar la descarga en móviles de Threads, su red social de texto que se conecta con Instagram. La gran pregunta que muchos se hacen es si eventualmente podrá reemplazar a Twitter, la red social de Elon Musk.

El pajarito azul ha estado metido en muchas polémicas desde que bloquearon y expulsaron al expresidente Donald Trump. Algunos usuarios abogaban de que era necesario, ya que presuntamente él fue quien invitó a tomar el Capitolio de los Estados Unidos. Sin embargo, no rompió ninguna regla de las condiciones de uso de Twitter para recibir tal castigo.

Posteriormente, se denunciarían varios casos de censura política hasta que Elon Musk anunció la compra de la aplicación por una cifra mil millonaria para “restaurar el derecho a la libre expresión”, según detalló el magnate.

Pero todo han sido problemas desde que llegó. Se modificó de forma apresurada y sin revisión del equipo técnico el sistema de verificación y con la reciente sobrecarga de los servidores, se ha tomado medidas para restringir la lectura diaria de las cuentas.

Threads llega para competir con Twitter

Meta dio el golpe en la mesa con Threads, su propia aplicación de texto. Los usuarios pueden crear hilos, compartir pensamientos, archivos multimedia y comentar los hilos de los demás. Sin embargo, tan solo en el primer día ya hay algunos problemas con las políticas de privacidad y condiciones de uso.

La empresa utiliza las mismas condiciones de Instagram, una aplicación que censura y bloquea contenido subido de tono al primer instante que se le da el botón de publicar. De esta manera, Meta ha mantenido Instagram alejado de la pornografía explícita. Solo se permiten fotos sugentes.

Pues la aplicación Threads parece que no será tan permisiva como Twitter. Si te sales de los márgenes de las condiciones de uso, te caerá una sanción, como limitar las acciones que puedes realizar en tu cuenta o simplemente suspender tu cuenta. Recordemos que Instagram también hace el uso del shadow ban o no mostrar tu contenido a tus contactos si has infringido las normas.

Así se ven las sanciones de Threads. Foto: captura

Condiciones de uso de Threads

Para usar Threads, según se lee en el portal de Meta, debes tener al menos 13 años o la edad legal mínima en tu país, no tener prohibido el uso de ningún aspecto del servicio según las leyes aplicables ni estar en una lista de partes denegadas relacionadas con pagos. Además, tu cuenta no debe haber sido previamente deshabilitada por infringir la ley o nuestras políticas, y no debes ser un delincuente condenado por delitos sexuales.

No puedes suplantar la identidad de otra persona ni proporcionar información incorrecta. Toda la información proporcionada debe ser precisa y actualizada. No puedes crear una cuenta en nombre de otra persona sin su permiso explícito.

No se permite realizar actividades ilegales, engañosas, fraudulentas ni con fines no autorizados.

No puedes infringir las condiciones del servicio ni las políticas de MEta, incluidas las Normas comunitarias de Meta y las Políticas para desarrolladores, así como las Normas sobre música.

Debes cumplir con las Políticas de contenido de marca de Threads si publicas contenido de marca. El incumplimiento puede ser reportado en el servicio de ayuda.

No puedes interferir con el servicio o prevenir que funcione correctamente. Esto incluye el uso indebido de los canales de reportes, disputas o apelaciones.

No puedes intentar crear cuentas o recopilar información de manera automatizada sin el permiso expreso de Threads.

Está prohibido vender, entregar bajo licencia, comprar cuentas o datos recibidos a través de Threads. Esto incluye intentar comprar, vender o transferir cualquier aspecto de la cuenta, o adueñarse sin permiso de tokens de acceso.

No puedes publicar información privada o confidencial de otras personas sin su permiso, ni infringir los derechos de propiedad intelectual de otras personas.

No puedes modificar, traducir, realizar trabajos derivados ni realizar ingeniería inversa a los productos de Meta.

No puedes usar un nombre de dominio o una URL en el nombre de usuario sin el consentimiento previo por escrito de Instagram.

