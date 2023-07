El miércoles 05 de julio nació oficialmente una nueva red social desarrollada por la compañía Meta, en donde podrás debatir y conversar a través de “hilos” como en Twitter, estamos hablando de Threads. Al momento ya supera las 10 millones de descargas en la Google Play de Android y App Store de iOS, sin duda es una cifra que le debe preocupar a Elon Musk, considerando que todavía no se lanza en Europa.

Threads ha sido bautizado como el “Twitter de Instagram”, ¿Por qué? debido a que (por el momento) no puedes crear o registrar una cuenta en la nueva aplicación sin enlazarlo con tu usuario de “IG”, aunque suena bien para no estar realizando tediosos procedimientos de colocar un correo electrónico, número de teléfono, contraseña, etc., muchos no leyeron los términos y condiciones antes de empezar a utilizar el nuevo servicio de Mark Zuckerberg.

Las letras pequeñas indican que tras enlazar tu cuenta de Instagram a Threads ambas plataformas quedan vinculadas para siempre, entonces, ¿Qué ocurre si eliminas tu perfil de Threads? es algo que desde Depor detallaremos a continuación.

Descubre lo que sucede si eliminas tu cuenta de Threads

no es para ti y prefieres Twitter, no podrás eliminar tu nueva cuenta. De hecho, sí es posible borrarla, pero eso implica que también cerrarás tu perfil de Instagram. Recuerda que las unificaste cuando te registraste.

Exactamente te muestra el siguiente aviso: “ Para eliminar su perfil y datos de Threads , deberá eliminar su cuenta de Instagram ”, el mensaje es claro.

”, el mensaje es claro. No es la primera vez que Meta realiza este tipo de acciones, lo mismo sucede con Facebook y Messenger, ambas están enlazadas.

Solo tienes dos opciones en caso no te guste Threads: desactivar temporalmente tu cuenta para no utilizarlo, o simplemente desinstalar la aplicación.

Sabiendo esto, ¿Eliminarías tu cuenta de Threads?

Cómo funcionará Threads

¿Cómo se crea una cuenta en Threads? Es bastante fácil y ya la puedes descargar desde ahora utilizando estos enlaces desde Android o iPhone. Lo mejor de todo es que a nivel mundial y no hay restricciones de momento.

“Exprésate mejor con Threads, la app de conversaciones basadas en texto de Instagram Threads es el espacio donde las comunidades se unen en diversos debates, desde los temas que te interesan hoy hasta los que serán tendencia en el futuro. Cualquiera sea tu interés, puedes seguir a tus creadores favoritos y conectarte directamente con ellos y con otras personas con gustos afines, o bien crea por tu cuenta una base de seguidores leales para compartir tus ideas, opiniones y creatividad con el mundo”, explican desde Meta.

Si bien este resumen es interesante, aquí te dejo otros detalles del que muchos califican como el clon de Twitter. Entre lo más resaltante, tendrás la misma cuenta de Instagram para usar Threads, así ya no habrá necesidad de registrarte; serás capaz de decidir si quieres seguir a todos los amigos de Instagram que estén en Threads; si bloqueas a un usuario en la primera app, también lo estará en esta nueva; te permitirá seguir a otras personas para ver sus publicaciones de texto, fotos o videos.