Sin alguna duda, TikTok se ha vuelto en una de las aplicaciones más valoradas hoy en día, esto debido a que es posible ver diferentes videos cortos en instantes, lo que la convierte en una gran competencia a nivel global. Es debido a su éxito que la app continúa actualizándose y ahora ha traído una nueva función que consiste en poder enviar mensajes a cualquier usuario.

Como se sabe, hasta el momento la plataforma no permitía que envíes orecibas mensajes de otros usuarios que no hayas seguido; no obstante, ahora es posible configurar la aplicación para que logres mantener contacto con todo el mundo y sin necesidad de instalar alguna herramienta adicional.

De esta manera, podrás escribirle a tus tiktokers favoritos siempre y cuando hayan activado la opción de recibir mensajes de terceros. ¿Quieres saber cómo habilitar esta reciente función? Desde DEPOR te compartimos el paso a paso que debes seguir. Toma nota.

Cómo enviar mensajes a cualquier usuario en TikTok

Con la nueva actualización de TikTok, ahora es posible enviar un mensaje privado a cualquier usuario, ya sea que lo tengas entre tus contactos o no. Aquí te compartimos una guía sencilla.

Primero, abre la aplicación de TikTok desde tu smartphone.

Ahora, toca en el ícono de tu perfil, ubicado en la parte inferior derecha.

Tras esto, pulsa en el botón Menú, localizado en la zona superior de la pantalla.

De inmediato se desplegará una lista de opciones, escoge “Configuración y privacidad”.

Entre las alternativas, selecciona en Privacidad.

Una vez hecho esto, dale a Mensajes directos.

Finalmente, elige Todos.

De esta manera, cualquier usuarios de la app te podrá escribir por interno sin problemas; no obstante, no podrás enviar mensajes a las personas que tengan desactivada esta opción.

CÓMO BUSCAR VIDEOS EN TENDENCIA DE TIKTOK

La primera opción es dirigirte a la interfaz principal de TikTok y pulsar en Tendencias, ubicado en la zona inferior de la pantalla. Ahí te aparecerán los videos más populares de la plataforma.

y pulsar en ubicado en la zona inferior de la pantalla. Ahí te aparecerán los videos más populares de la plataforma. En el caso de que no te aparezca este botón, sino te salga la opción Amigos, lo que debes hacer es pulsar en el icono de la lupa, que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Ahí, te aparecerá el apartado Podría interesarte junto a una lista de títulos que se encuentran en tendencia.

junto a una lista de títulos que se encuentran en tendencia. Asimismo, si existe un reto o video que se ha vuelto viral, puedes ir al buscador y poner el hashtag del challenge o canción que está de moda. De esta manera, te aparecerán todos los videos más aclamados.

Si quieres algo más personalizado, también puedes probar en elegir el modo Para ti, una alternativa de TikTok que te comparte videos que han tenido gran acogida y que se adapten a tus gustos.

Cómo cambiar el tipo de letra en TikTok

Si ya llevas un buen tiempo usando TikTok y quieres darle un nuevo estilo a tu cuenta, una opción bastante sencilla es cambiar el tipo de letra. Aquí te mostramos el proceso.