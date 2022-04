¿Trataste de poner a tu mascota el popular filtro de TikTok de “Sopa de caracol” y no funcionó? El efecto no solo funciona en humanos, sino también en tu gato o perro. ¿Sabes por qué no anda en tu smartphone? Te lo contamos.

Si bien este filtro de momento solo funciona en perros y gatos de colores claros, se espera que prontito reconozca también a mascotas de tonalidad negra. ¿Cómo hago ese efecto? Es bastante fácil.

CÓMO PONER EL FILTRO DE “SOPA DE CARACOL” A MI PERRO

Lo primero será abrir TikTok.

Ahora solamente deberás empezar un video como cualquier otro.

En los efectos busca el llamado “Grassland swing dance”.

Mientras que para la música debes escoger “Sopa de caracol (Re-Master 2022)”.

Una vez que tengas ambos implementos, busca una zona con bastante iluminación.

Trata de sentar a tu mascota y que mire a la cámara directamente.

De esta manera podrás aplicar el filtro de "Sopa de caracol" en TikTok a tu mascota. (Foto: TikTok)