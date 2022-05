Si por alguna razón le has compartido tu usuario y contraseña de TikTok a una persona de confianza, ten en cuenta que él o ella podría iniciar sesión y saber el tipo de contenido que has estado buscando, a qué videos les has dado “Me gusta”, también accedería a tus notificaciones y sobre todo a los chats personales, así que para esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos el proceso para activar la “verificación en dos pasos” desde la referida plataforma de origen chino. Toma nota.

¿Qué es la verificación en dos pasos de TikTok? básicamente es un mecanismo de seguridad que los usuarios agregan a las cuentas para reforzar la privacidad y seguridad de su información personal, significa que si alguien logra conseguir tu contraseña, no le bastará para iniciar sesión desde otro dispositivo que no es el tuyo, ya que de inmediato le pedirán una clave secreta o un código de autenticación, el cual llegará por mensaje de texto a tu número telefónico o correo electrónico.

EL TRUCO PARA ACTIVAR LA VERIFICACIÓN EN DOS PASOS EN TIKTOK

Primero, corrobora que TikTok no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Ahora, abre la aplicación y presiona en el ícono de “Perfil” que se ubica en el extremo inferior derecho.

Aquí toca sobre las tres rayas de arriba y se desplegarán dos opciones: “Herramientas de creador” y “Ajustes y privacidad”, escoge está última.

El siguiente paso es acceder a la sección “Privacidad” > “Verificación en dos pasos”.

TikTok te pedirá obligatoriamente que selecciones dos métodos de verificación, los cuales pueden ser: “SMS”, “Correo electrónico” y “Contraseña”.

te pedirá obligatoriamente que selecciones dos métodos de verificación, los cuales pueden ser: “SMS”, “Correo electrónico” y “Contraseña”. Finalmente, dale un toque al botón de “Activar”.

Listo, eso sería todo, en caso hayas elegido “SMS” te llegará un código de verificación por mensaje de texto (SMS), el cual será escaneado por TikTok de manera automática, por otra parte, en “Contraseña” coloca tu número de teléfono y crea una clave de ocho dígitos como mínimo y un máximo de 20, estos deben contener letras, números y caracteres especiales.

El truco para que tus familiares no encuentren tus videos en TikTok