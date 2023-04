El CEO de TikTok, la aplicación más descargada en 2022, ha comparecido ante el Congreso de los EE.UU. para hablar sobre las prácticas de privacidad y seguridad de datos de la plataforma. ESET, líder en detección proactiva de amenazas, reflexiona sobre la información personal que TikTok y otros gigantes de las redes sociales recopilan sobre nosotros.

“Tik Tok, se ha visto envuelta en una controversia por una serie de problemas de privacidad y ciberseguridad, que incluyen acusaciones entorno a la recolección excesiva de datos de usuarios y su intercambio con el gobierno chino, influencia nociva en los niños y su salud mental, y fugas de datos personales. Si bien la mayoría de estas preocupaciones no son realmente exclusivas de TikTok, ninguna otra red social está recibiendo tanto escrutinio como la exitosa aplicación de videos. Esto no se debe solo a que a menudo se dice que TikTok recopila más información de los usuarios que el promedio de la industria y usa un algoritmo de recomendación más poderoso que las otras plataformas, sino especialmente porque muchos creen que la aplicación presenta riesgos para la seguridad nacional”, comenta Roman Cuprik, Content Writer de ESET.

Cómo proteger los datos propios y de las infancias que utilizan TikTok

¿Qué datos recopila TikTok?

Según un informe de Internet 2.0, TikTok solicita excesivos permisos en el dispositivo y recopila cantidades excesivas de datos, mucho más de los necesarios para su funcionamiento. Por ejemplo, la aplicación recopila datos sobre todas las aplicaciones que están instaladas en el teléfono, información detallada sobre el sistema operativo Android y exige acceso a los contactos del teléfono.

“Para que la aplicación TikTok funcione correctamente no son necesarios la mayor parte de los accesos ni los datos que recopila del dispositivo”, dijo Thomas Perkins, ingeniero y jefe de seguridad de Internet 2.0. “La aplicación puede y se ejecutará con éxito sin recolectar ninguno de estos datos. Esto lleva a creer que la única razón por la que se ha recopilado esta información es para la recolección de datos”.

Además, gran parte de esta recopilación de datos no se puede desactivar y TikTok establece en su Política de privacidad que puede leer sus mensajes, alegando que necesitan este nivel de acceso para proteger a los usuarios contra el correo no deseado.

Al mismo tiempo, la compañía recibe la ubicación aproximada de los datos GPS de su dispositivo, incluso cuando el servicio de ubicación está desactivado. También recopila el historial de transacciones y compras, según el informe Internet 2.0.

Chew respondió a estas acusaciones diciendo que las versiones actuales de la aplicación no recopilan información GPS precisa o aproximada de los usuarios estadounidenses. También negó haber compartido datos con el gobierno chino. “TikTok, como empresa estadounidense constituida en Estados Unidos, está sujeta a las leyes de Estados Unidos”, se lee en su comunicado del 23 de marzo. “TikTok nunca compartió ni recibió una solicitud para compartir datos de usuarios estadounidenses con el gobierno chino. TikTok tampoco honraría tal solicitud si alguna vez se hiciera”.

¿Cómo se puede proteger (parte de) la privacidad mientras se utilza TikTok?

Si desea ver contenido en TikTok y a la vez compartir la menor cantidad de datos posible, se recomienda utilizar el sitio web oficial de TikTok en un navegador web. Recordar que TikTok aún podrá recopilar cierta información utilizando las cookies del navegador y otros rastreadores.

Sin embargo, sin una cuenta no es posible publicar videos, insertar comentarios o dar me gusta a ningún video. En caso de que se desee tener una cuenta, se puede restringir el intercambio de algunos datos en la configuración. En su Política de privacidad, TikTok establece explícitamente que puede recopilar sus datos de aplicaciones de terceros, incluso sin consentimiento. Al registrarse por primera vez, una buena opción es utilizar un teléfono o una dirección de correo electrónico que no se utilice en ningún otro lugar, en lugar de una cuenta asociada, por ejemplo, con otra red social. A su vez, para mayor protección, no permitir que TikTok sincronice contactos telefónicos o amigos de Facebook, y limitar la personalización de anuncios.

¿Cómo proteger a los más pequeños en TikTok?

Al igual que otras redes sociales, TikTok se esfuerza por proteger las infancias de la exposición de contenido dañino, intimidación, autolesiones, trastornos alimentarios u otros riesgos que acechan en línea.

Por ejemplo, una investigación reciente realizada en Italia entre 78 pacientes con trastornos alimentarios encontró que ver contenido en TikTok provocó una disminución de la autoestima en el 59% de ellos, y el 27% reportó cambios significativos en su vida diaria relacionados con TikTok. Para casi el 63 por ciento de todos los pacientes encuestados, TikTok fue la principal red social. Además de eso, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. también inició una investigación sobre las acusaciones de que TikTok no hace lo suficiente para combatir el material de abuso sexual infantil, informó el Financial Times en abril de 2022.

Chew dijo que TikTok analiza constantemente el contenido en busca de indicios de posibles comportamientos abusivos. También elimina el contenido que promueve el acoso, los mensajes de odio, los trastornos alimentarios y el extremismo violento. “Todos y cada uno de los videos subidos a TikTok pasan por una moderación automática, y el contenido potencialmente infractor se elimina o escala automáticamente para que lo revise uno de nuestros moderadores expertos que han recibido capacitación especializada para detectar signos de grooming o comportamiento acosador”, escribió Chew.

Para lidiar con los problemas de protección infantil, TikTok introdujo en 2020 una función llamada Emparejamiento Familiar (en inglés, Family Pairing). Según ESET, la herramienta brinda a madres, padres y tutores, cierto grado de control y supervisión sobre las cuentas de los más pequeños. Un tutor puede vincular su cuenta de TikTok a la del menor y establecer controles parentales, incluido el tiempo de pantalla diario, la exposición restringida a algunos contenidos, las opciones de búsqueda del niño y la visibilidad para otros.

Durante el debate en curso sobre el futuro de TikTok en los Estados Unidos, la plataforma social anunció nuevas herramientas para padres el 1 de marzo de 2023. Padres, madres y tutores podrán elegir diferentes límites de tiempo según el día de la semana y establecer un horario para silenciar las notificaciones. TikTok también anunció para Family Pairing un panel de tiempo de pantalla, que proporciona resúmenes del tiempo en la aplicación, la cantidad de veces que se abrió TikTok y un desglose del tiempo total dedicado durante el día y la noche.

ESET invita a conocer Digipadres, su iniciativa alineada a safer kids online, que busca acompañar madres, padres, tutores y docentes en el cuidado de las infancias en Internet con el fin de generar conciencia acerca de riesgos y amenazas en el mundo digital. En este espacio se brindan materiales para el proceso de aprendizaje, diálogo y supervisión con el fin de facilitar los conocimientos necesarios para ayudar a lo más pequeños en el uso de las nuevas tecnologías.

