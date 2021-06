Muchas veces nos encontramos en situaciones en donde un idioma puede ser fundamental para comunicarnos con alguien. En la actualidad y con la tecnología mucho más avanzada, podemos descargarnos Google Tanslate, un traductor que podemos llevar en nuestro bolsillo y que nos ayudará a comprender a otras personas que no hablan el mismo idioma que nosotros. En la siguiente nota te enseñaremos unos trucos para que le saques el mejor provecho a esta app.

El Traductor de Google se encuentra disponible en la Google Play para los móviles con sistema operativo Android y en la Apps Store para los celulares iOS (IPhone). Esta aplicación es mucho más eficiente y eficaz cuando la utilizamos desde un smartphone que desde una computadora de escritos, debido a que tiene mejores herramientas y funciones que explicaremos a continuación.

CÓMO DESCARGAR MÁS IDIOMAS

Cuando descargamos por primera vez Google Traductor por defecto tiene preinstalado el inglés, ya que es el idioma más hablado y más popular en todo el mundo, sin embargo, la app te permite descargar otros 57 idiomas adicionales ¿Cómo? sigue estos pasos:

Abre Google Traductor.

En la parte superior derecha aparecerá el idioma con una flecha abajo, hacemos clic.

No saldrán todos los idiomas y tenemos la opción de buscar uno en específico.

Cuando encontremos el idioma solo presionamos el ícono de descarga y listo.

Hay que resaltar que estos idiomas generan espacio de almacenamiento en el dispositivo, en caso no tengas suficiente espacio primero te recomendamos eliminar algunos archivos que no utilices o que estén de sobra en tu equipo. Asimismo, Google Traductor puede utilizarse sin acceso a internet por lo que es muy útil cuando no tenemos acceso a internet o no estamos conectados a una red Wi-Fi.

TRADUCE CUALQUIER TEXTO CON TU CÁMARA

Esta herramienta es fundamental sobre todo cuando nos encontramos fuera de nuestro país y su idioma natal no es el mismo al que hablamos, por ejemplo: cuando estamos en un restaurante y nos brindan la carta, no vamos a entender nada y no sabremos que ingredientes tiene, cuánto cuesta, etc., por ello, solo tenemos que abrir Google Traductor y seleccionar el ícono de la cámara, escoger el idioma a traducir y enfocar el texto.

TOCA EL MICRÓFONO Y TRADUCE LO QUE TE DICEN

En el caso anterior solo podemos traducir textos, pero, al presionar la herramienta micrófono nos da la posibilidad de traducir a cualquier idioma lo que otros nos hablan.