La aplicación de YouTube en Android reproduce videos automáticamente en la pantalla de inicio, pero esta función se puede desactivar desde la configuración. La reproducción automática hace que los usuarios tengan una vista previa de lo que pueden esperar, pero el problema es que consume datos. La función también puede ser molesta porque activa la vista previa cuando los usuarios se desplazan por el feed.

Para detener la reproducción automática de miniaturas de YouTube en un dispositivo Android, inicie la aplicación y toque la imagen de perfil en la esquina superior derecha. Haz clic en Configuración y luego seleccione General.

En la página General, toque Reproducción en fuentes. Aparecerá una ventana emergente con tres opciones: siempre encendido, solo Wi-Fi y apagado.

Si la preocupación con la reproducción automática de videos es el consumo de datos, “solo Wi-Fi” podría ser la mejor opción. Para desactivar la reproducción automática por completo, toca Desactivar. La selección se guarda automáticamente y garantizará que las miniaturas ya no se reproduzcan automáticamente en ese dispositivo.

Ten en cuenta que YouTube ofrece una serie de otras funciones en su aplicación móvil, incluido un modo de imagen en imagen (PiP). La función permite a los usuarios ver videos en un mini reproductor flotante mientras usan otras aplicaciones.

ANDROID | Videojuegos gratis

Tales of Illyria: Fallen Knight ($0.99): el primer episodio de la serie, elige tu propio camino en este juego de rol basado en la historia.

Tales of Illyria: The Iron Wall ($0.99): defiende el Iron Wall como Kepri, una sacerdotisa en una tierra donde las mujeres no son respetadas en el segundo episodio de la serie.

Tales of Illyria: Destinies ($0.99): en el tercer episodio, descubre más historias personales con más de 60 horas de juego.

Cooking Quest VIP ($0.99): ¿cansado de los juegos llenos de historias? Relájese administrando su propio camión de comida, realizando búsquedas de ingredientes y mejorando su negocio.

Stickman Ghost 2 ($0.99): ¡Stickman ahora lucha en el espacio! Hackea y ábrete camino a través de los monstruos en este juego de acción.

Crisis of the Middle Ages ($0.99) : un encantador juego de rol al estilo de la vieja escuela con un peculiar sentido del humor.

