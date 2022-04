Hay GIF que merecen la pena coleccionar en nuestros teléfonos Android, y un buen lugar par buscar este material es Twitter. Lo primero que debes tener en cuenta es que cuando ves un GIF en Twitter, en realidad no es un GIF real (aunque diga GIF en la página), sino se trata de una película MP4.

Entonces, cuando descargue la “imagen GIF” de Twitter, utilizando una aplicación de terceros, se descargará al sistema como un archivo MP4. Luego, deberás volver a convertirlo en una imagen GIF adecuada. También ten en cuenta que si vuelves a subir la imagen GIF a Twitter, la plataforma la volverá a convertir a MP4.

Ahora que tenemos claro cómo funciona la dinámica, te contamos qué debes hacer para descargar GIF en Android sin tantos problemas de formato.

En la página del tweet que contiene la imagen GIF, toque el menú Compartir y seleccione Copiar enlace al tweet.

Descarga la aplicación Tweet2gif y allí pegue el enlace en el cuadro de URL proporcionado y seleccione Descargar GIF.

Revisa la carpeta de descargas y allí tendrás el material listo para compartir en tus redes sociales.

ANDROID | Videojuegos gratis

Tales of Illyria: Fallen Knight ($0.99): el primer episodio de la serie, elige tu propio camino en este juego de rol basado en la historia.

Tales of Illyria: The Iron Wall ($0.99): defiende el Iron Wall como Kepri, una sacerdotisa en una tierra donde las mujeres no son respetadas en el segundo episodio de la serie.

Tales of Illyria: Destinies ($0.99): en el tercer episodio, descubre más historias personales con más de 60 horas de juego.

Cooking Quest VIP ($0.99): ¿cansado de los juegos llenos de historias? Relájese administrando su propio camión de comida, realizando búsquedas de ingredientes y mejorando su negocio.

Stickman Ghost 2 ($0.99): ¡Stickman ahora lucha en el espacio! Hackea y ábrete camino a través de los monstruos en este juego de acción.

Crisis of the Middle Ages ($0.99) : un encantador juego de rol al estilo de la vieja escuela con un peculiar sentido del humor.

