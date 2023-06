Las inteligencias artificiales tienen un potencial ilimitado. ChatGPT se ha vuelto popular por resolver una variedad de preguntas y agilizar procesos que solían llevar mucho tiempo, especialmente para aquellos que trabajan en redacción. Afortunadamente, existe una forma de hacer que la IA escriba en tu propio estilo y evitar el tono robótico del sistema.

El truco solo funciona con ChatGPT-4, pero puedes ahorrar tu dinero en el plan ChatGPT Plus mediante el modelo GPT-4 empleado por el chatbot de Bing, el motor de búsqueda de Microsoft. La recomendación es recurrir a la versión integrada del navegador Microsoft Edge con el modo “Más creativo” activado.

La clave es dar con la instrucción (prompt) adecuada para que la IA utilice nuestro estilo de redacción: “Te voy a enseñar un texto que he escrito y tu objetivo es imitarlo. Empezarás diciendo «COMIENZO». Luego te mostraré un texto de ejemplo y tú dirás «SIGUIENTE». A continuación, otro ejemplo y dirás «SIGUIENTE», y así sucesivamente. Te daré muchos ejemplos, más de dos. Nunca dejarás de decir «SIGUIENTE». Sólo podrás decir otra cosa cuando yo diga «TERMINADO», no antes. Luego analizarás mi estilo de redacción, el tono y el estilo de los textos de ejemplo que te he dado. Por último, te pediré que escribas un nuevo texto sobre un tema determinado utilizando exactamente mi estilo de escritura”.

Lo que queda es pegar el texto escrito por el usuario para que el sistema identifique patrones y así adoptar el estilo de redacción. El sistema arrojará un primer análisis sobre las características del texto y luego tendrás que pegar más contenido propio para alimentar a la IA.

Se aconseja pegar tres textos distintos para que ChatGPT sea capaz de copiar el estilo del usuario. Hecho lo anterior, escribe el comando “TERMINADO” y listo: solo tienes que pedirle a la IA nuevo texto y este aparecerá personalizado como si fuese el usuario. El truco no es infalible, porque hay oraciones que se sienten robóticas.

Qué es ChatGPT Plus

ChatGPT Plus es la versión de pago del modelo de lenguaje por inteligencia artificial GPT. Mientras la versión gratuita emplea el modelo GPT-3.5, ChatGPT Plus utiliza GPT-4, cuyas ventajas son las siguientes:

Acceso general a ChatGPT aún así el sistema esté saturado.

Respuestas más rapidas del sistema.

Acceso prioritario a las nuevas funciones de ChatGPT.

La suscripción mensual a ChatGPT Plus es de 20 dólares mensuales.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.