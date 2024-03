Ya ha pasado casi medio año desde que WhatsApp anunció la llegada del cambio de tonalidad a su aplicación de mensajería; sin embargo, tal como indicó WABeta Info, al parecer el proyecto aún no ve a la luz ni para los usuarios que usan la versión beta tester. Si bien no se sabe si esto se habilitará en el momento menos pensado, hoy te muestro un nuevo método para poder modificar el color de la aplicación usando el “modo plomo”. ¿Qué se necesita? Durante las últimas semanas te he enseñado también a activar el matiz rosado, rojo, azul, amarillo, naranja. Puedes elegir el que más desees. El único requisito será contar con una aplicación de terceros que es legal y completamente gratuita, es decir, no tendrá acceso a ninguna de tus conversaciones o listado de contactos. Así que no te pierdas los pasos que hoy te menciono para que te salga como lo hice.

Cómo activar el “modo plomo” en la última versión de WhatsApp

Para empezar deberás descargar la aplicación llamada “Nova Launcher ”.

”. Esta te permite mejorar el aspecto completo de la pantalla de tu celular.

Eso quiere decir que puedes modificar no solo el tamaño de las letras, sino también el estilo de los íconos, la forma en que deseas que aparezcan los emojis, etc.

Una vez hecho eso, anda a tu navegador favorito y busca el ícono de WhatsApp en color plomo.

Puedes usar términos en inglés como “Grey” para obtener mejores resultados.

WHATSAPP | De esta manera podrás tener el famoso "modo plomo" con Nova Launcher en tu celular. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Ahora solo tienes que descargarlo y mantener su formato.

En ese instante define como predeterminado Nova Launcher para que no regreses a la capa de personalizaciób original a tu smartphone .

. Ingresa a Aplicaciones, Aplicaciones predeterminadas y en Lanzador elige Nova Launche r.

r. Posteriormente coloca el ícono de WhatsApp en la parte principal de tu smartphone.

WHATSAPP | De esta manera te debe de quedar el "modo plomo" en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Presiona dos segundos, luego busca nuevamente el logo de la app, elige Aplicaciones, Fotos y selecciona la foto con el ícono en gris .

. Determina su tamaño y con ello ya tendrás todo el “modo gris” en WhatsApp .

. Recuerda que tienes la opción de colocar cualquier imagen haciendo los mismos pasos que te enseñé.

