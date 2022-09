Twitch, junto a otras plataformas de streaming, se volvieron sumamente virales tras el confinamiento de la pandemia. Varios creadores de contenido se dedicaron a entretener a su público con gameplays de diferentes videojuegos. Por supuesto, esto se vio reflejado en los ingresos de los streamers.

Según los datos proporcionados por Amazon, propietarios de Twitch, aquellos creadores de contenido con mayor número de suscriptores recibía un beneficio por sobre el resto.

Solo el 10% de los más grandes podía pedir el 70% de las suscripciones de su canal, mientras que la comisión era de 30% para la plataforma morada. No obstante, desde hace un año, dejaron de ofrecer este beneficio.

Dan Clancy, presidente de Twitch, compartió una extensa carta en donde se explica que desde ahora los streamers más grandes de la plataforma se llevarán el 50% de las suscripciones y el resto será la comisión.

Los acuerdos llegarán hasta un límite de 100 mil dólares al año, aquellos que superen el límite recibirán menos.

Twitch anuncia baja salarial para streamers que ganen más de 100 mil dólares al año

“Lo que vamos a hacer, en el caso de los streamers que siguen con estos acuerdos premium, es modificar su acuerdo para que sigan recibiendo su proporción de reparto de ingresos del 70/30 para los primeros 100.000 USD que ganen a través de los ingresos por suscripciones. Los ingresos superiores a 100.000 USD se repartirán aplicando la comisión estándar del 50/50. Anunciamos este cambio ahora, pero no entrará en vigor hasta después del 1 de junio de 2023″, detalla el comunicado.

“En primer lugar, no habíamos sido transparentes respecto a la existencia de dichos acuerdos. En segundo lugar, no fuimos consistentes de manera global con los requisitos necesarios y, generalmente, fueron los streamers más importantes quienes se beneficiaron. Por último, no creemos que sea correcto que quienes tienen contratos estándar tengan comisiones distintas en función del tamaño del streamer”, añaden.

La plataforma explica que con la suscripción gratuita de Prime, los Regalos de la comunidad, el tren del Hype y el programa de incentivos, se incrementó en un 27% los ingresos de los creadores de contenido.

