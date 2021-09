Hace más de cuatro años que Facebook añadió 5 reacciones más para sus publicaciones a parte del clásico ‘Me gusta’, entre ellos se encuentran los siguientes: ‘Me encanta’, ‘Me divierte’, ‘Me asombra’, ‘Me entristece’ y ‘Me Enfada’. Otras redes sociales como Instagram o Twitter solo tienen una, nos referimos al ícono del corazón conocido como ‘Me gusta’; sin embargo, esta última red social que acabamos de mencionar ha empezado a probar las reacciones en su plataforma, ¿Quieres obtenerla? Aquí te enseñaremos los pasos.

Twitter está empezando a probar las reacciones para sus publicaciones, pero, lo está haciendo de una manera totalmente distinta a la que ya conocemos en Facebook, pues entre los emojis encontraremos a la ‘cara con lágrimas de alegría’, ‘cara pensante’, ‘aplausos’ y la ‘cara llorando’, a esto hay que sumarle el tradicional ‘corazón’ conocido como ‘Me gusta’, informó el medio Engadget.

Aún no se sabe si dichas reacciones serán las oficiales para los tweets o si las van a cambiar y añadirán otras. Además, es importante aclarar que de momento esta función solo esta limitada para los usuarios que viven en Turquía, quiere decir que si te encuentras en este país bastará con actualizar el aplicativo desde la Google Play o App Store de iOS para obtenerlas.

De esta manera se van a ver las reacciones (Foto: Twitter)

Tampoco se sabe por qué la compañía del pájaro celeste ha escogido solo a Turquía para probar esta herramienta, pues recordemos que hace cinco años Facebook experimentó las reacciones solamente en Irlanda y España durante varios meses, luego se expandió para todos los cibernautas del mundo.

¿Botón de no me gusta? Hace mucho tiempo se habla de una reacción para incluir al emoji del pulgar apuntando hacia abajo, pero, la principal autoridad de Facebook, hablamos de Mark Zuckerberg, no le agradó ni le entusiasmó la idea por lo que terminaron archivándola.

¿Tienes problemas para iniciar sesión en Twitter? ¿Tu cuenta está hackeada, suspendida o bloqueada? ¿Necesitas ayuda para activar tu cuenta? Todas estas interrogantes y más inconvenientes con el aplicativo las puedes resolverlas en el centro de ayuda “¿En qué podemos ayudar”, solo haz clic aquí.