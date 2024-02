WhatsApp continúa añadiendo diversidad de funciones. En la actualidad puedes chatear con cualquier persona que se encuentra lejos con solo tener su número de celular, además de poder contar con la inteligencia artificial, misma que te ayudará a encontrar un mensaje rápidamente y hasta crear stickers en tu celular Android. Sin embargo, pocos saben que puedes cambiar el ícono de la app en su última versión, pues aquí te dejaremos este tutorial para que te sorprendas.

Lo mejor de todo es que es bastante sencillo, pero deberás tener el apoyo de una aplicación que no es peligrosa ni mucho menos te solicitará permisos para acceder a tus conversaciones de WhatsApp. Lo bueno es que es completamente gratuita, así que sigue estos pasos para que puedas modificar el logo de la aplicación por un corazón negro.

Recuerda que no tienes que descargar ninguna app de terceros como WhatsApp Plus ya que, en los últimos días, está generando dolores de cabeza en ciertos usuarios al no permitirles recuperar la copia de seguridad de sus chats.

Cómo cambiar el ícono de WhatsApp a un corazón negro